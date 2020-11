Na velikim i malim ekranima, Džejn Fonda je dvostruka dobitnica Ostruka, čuvena po ulogama u kultnim filmovima kao što su Klute, Povratak kući, Na Zlatnom jezeru i Od devet do pet.Trenutno igra glavnu ulogu u Netfliksovoj popularnoj seriji Grejs i Frenki.

Van ekrana, bila je na prvoj liniji fronta društvenog aktivizma više od 50 godina, dajući glas za borbe u koje veruje, od ženskih prava do poštenih plata za radnike koji zavise od bakšiša, a nedavno je sa nevladinom ekološkom organizacijom Grinpis SAD osnovala pokret „Fire Drills Fridays" (Protivpožarne vežbe petkom), koji organizuje nedeljne akcije sa ciljem obrazovanja i protesta protiv klimatske krize.

> Svet se zagreva brže nego što je nauka očekivala. Čovečanstvo se suočava sa egzistencijalnom krizom. Ovo je kolektivno rešenje. Žene to razumeju. Žene shvataju da smo svi zavisni jedni od drugih. One nose teret klimatske krize i one su te koji nas vode do rešenja. Ustanimo da to učinimo.