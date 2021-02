Русија, протест и хапшења: Четврта учесница панк молебана групе Pussy Riot о томе како се скривала и животу након тога

Толоконинкова је први пут разоткрила њену личност у интервјуу за издање The Village .

ББЦ: Како сам схватила из твог интервју за издање The Village, ти првобитно није требало да учествујеш у тој акцији, требало је да учествује друга девојка, Настја из групе Asian Women on the Telephone (AWOTT), међутим она је отказала у последњем тренутку.