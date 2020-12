Филм и Холивуд: Постоји само један Индијана Џонс, то је Харисон Форд

Глумац се први пут појавио у филму „Отимачи изгубљеног ковчега" ( Raiders of the Lost Ark ) из 1981. године, затим 1984. године у „Индијана Џонс и уклети храм" ( Indiana Jones and the Temple of Doom ).

Трећи део је објављен 1989. године - „Индијана Џонс и последњи крсташки поход" (Indiana Jones and the Last Crusade), а последњи до сада је настао 2008. године - „Индијана Џонс и Краљевство кристалне лобање" (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull).