Породично насиље и музика: Еминем се кроз песму извинио Ријани због подршке њеном насилном момку

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Еминем и Ријана су сарађивали много пута

Репер Еминем се кроз нову песму извинио популарној певачици Ријани због тога што је стао на страну њеног бившег момка Криса Брауна који је физички напао певачицу 2009. године.

„Извињавам се Ријани из дубине душе за песму која је процурела/Жао ми је, Ри, нисам хтео да ти нанесем бол", каже Еминем у новој песми Зевс.

Репер се позива на десет година стару песму која је процурела 2019. године, у којој каже „наравно да сам на страни Криса Брауна".

Песма Зевс део је албума изненађења који је репер објавио у петак под називом Music to be Murdered By - Side B.

Ово је наставак албума Music to be Murdered By, који је изашао у јануару ове године.

Након што је песма прошле године процурела, Еминенов портпарол је рекао да се ради о „песми која је више од 10 година стара", а коју је Еминем „снимио, а онда одбацио и преправио".

У новој песми, Еминем признаје да „није био у праву" када је писао оригинални текст.

Браун се изјаснио кривим за физички напад на Ријану 2009. године, а осуђен је на пет година условне казне и рад у заједници.

Еминем и Ријана су сарађивали неколико пута.

Међу најуспешнијим сарадњама су им сингл Love the Way You Lie из 2010. године и песма Numb са Ријаниног албума Unapologetic из 2012. године.

Еминем на најновијем албуму сарађује са Др Дре, Ту Дола Сајн, Џеј Премијер и Скајлар Греј.