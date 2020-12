Корона вирус, друштвене мреже и теорије завере: Фејсбук уклонио страницу познатом кувару

Отпустили су га и из следеће сезоне аустралијске телевизијске емисије „Ја сам славна личност...Вадите ме одавде!" (I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!).