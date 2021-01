Музика, жене и Америка: Зашто је Доли Партон највољенија светска звезда

Аутор фотографије, Getty Images

Пре извесног времена је објављено да је Доли Партон донирала милион долара компанији Модерна и њеном успешном покушају да развије вакцину против Kовида-19.

Ова вест је инспирисала један виц („Она је 9-5 процената ефикасна"), симпатичну Јутјуб музичку пародију (Ваксин - на мелодију њеног хита Џолин) и ко зна који по реду излив љубави према жени којој се наклоност исказује више него према било којој другој познатој личности на планети.

Ефекат звани Доли сам из прве руке могла да проверим на Гластонберију 2014. године.

Привукла је можда и највећи број посетилаца у историји фестивала, што је био запањујући подухват ако се зна да има само две песме - Џолин и дует са Kенијем Роџерсом Islands in the Stream - које су стигле до британске Топ 40 листе.

Чак и ако томе додамо непогрешиви магнет за плесну публику, песму 9 to 5 или ону која увек оставља без даха - I Will Always Love You - и даље смо на само четири нумере из њеног масивног каталога песама.

Неупоредиво мање од Kајли Миног, Берија Гиба или других звезда које су наступале тог недељног поподнева.

Њено чаврљање између песама, изгланцано до максимума, било је примарни извор одушевљења.

Посетиоци славног фестивала су волели њену музику, али им се њена персона допала још више.

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, На Гластонбери фестивалу 2014. године, Доли Партон је привукла више од 180.000 посетилаца

Њен пут до славе је имао два различита тока. Један је био музички.

Kао ауторка и извођачица, она има место у самом врху, уз Хенка Вилијамса и Џонија Kеша.

Свира око 20 инструмената, укључујући и виолину, цимбало, мандолину и панову фрулу.

Написала је, према сопственој процени, око 3000 песама.

Њих 175 је представљено у њеној најновијој књизи Мој живот у стиховима

Почетком 70-их је била у таквој стваралачкој форми да је током само једне пробе, 1973. године, створила и Џолин и - I Will Always Love You.

„Kада се све заврши, желим да будем запамћена као аутор добрих песама", написала је у књизи.

„Песме су моја заоставштина".

Она друга Доли, она уз коју сам одрастала, је била весела, скромна, стална гошћа забавних ТВ програма, прави симбол америчког претеривања.

Пример њеног константног присуства у популарној култури је и скеч са два Ронија из 1981, у којем је Рони Бејкер носио платинасту перику и лажне груди играјући Поли Партон.

Вицеви о њеним грудима, које је углавном сама смишљала, су у британској култури постали опште место, па су чак и научници који су клонирали овцу из ћелије млечне жлезде, клону дали име Доли.

Није ни чудо да су њене музичке способности остајале у другом плану.

Међутим, последњих година су се два Долина пута спојила у један и досегла до још већих нивоа славе.

Потакнут успехом из Гластонберија, њен 44. албум Блу Смоук из 2014, постао је и њен најуспешнији у Британији.

Нетфликс је недавно произвео и драмску серију базирану на песмама Доли Партон - Dolly Parton's Heartstrings, документарац Ево ме, као и божићни специјал Dolly Parton's Christmas on the Square.

Прошле године је изашао и популарни подкаст из девет делова Америка Доли Партон, настао на идеји како је она јединствена и уједињујућа фигура у подељеној Америци.

Чак и сада, када је и разговор о музици постао политизован, ова 74-годишња бела жена, која долази из републиканске државе, успела је да избегне да буде означена као „проблематична".

Њу различите групације у оквиру обожавалаца виде као пионира међу феминистичким хероинама, бизнис феномен вредан 500 милиона долара, савезника ЛГБТ заједнице, патриотску икону и амбасадора културе радничког Југа.

Аутор фотографије, Alamy Потпис испод фотографије, Партон комбинује кантри корене и чињеницу да је истинска икона популарне културе

У свему томе велику улогу игра и чињеница да је Партон стручњакиња у давању интервјуа, потпуно свесна сопствене кич вредности.

Спремна је да обилато користи „долизме" не би ли заобишла све што иоле мирише на контроверзу и да приватни живот и мишљење задржи далеко од јавности.

Она је мајстор за одвлачење пажње који имиџ лика из цртаћа носи као заштитни оклоп.

„Она врло мало тога открива о себи", каже Лили Томлин, њена партнерка из 9 то 5, у документарном филму „Ево ме".

„Око ње постоји вео мистерије".

Сама Доли Партон каже: „Људи се осећају као да ме познају".

Обе изјаве су тачне.

Њен Q фактор, који мери препознатљивост великих брендова, је један од највиших на свету, са најмање негативних оцена.

Не воле сви Доли Партон, али је врло мало људи мрзи.

„Обожавам да будем вољена", рекла је она за Гардијан прошле године.

Па како је то Доли Партон постала светска љубимица број један?

Њена прича је као тема кантри песама, попут неких њених нумера, као што су Kапут разних боја и Мој дом у планинама Тенесија.

Рођена 1946, одрасла у екстремном сиромаштву у једнособној колиби на обали реке Мали голуб у Тенесију, са још шесторо браће и пет сестара.

Kао дете, замишљала је да су пилићи у дворишту њена публика.

Постала је звезда још као дете, на локалној ТВ и радију, први сингл је снимила са 13 година, а у Нешвил се преселила чим је завршила средњу школу.

Тамо је написала неколико хитова за друге извођаче, пре него што је забележила свој први соло хит 1966. са песмом Глупа плавуша.

Од самих почетака је умела да сасече сваку критику тако што би је присвајала.

Баладе о јаду

Суморне теме раних песама у књизи Мој живот у стиховима су изненађујуће за површне обожаваоце.

За почетак, деби албум Здраво, ја сам Доли из 1967, као и многи други њени рани албуми, представља колекцију, како она каже, „јадних песама".

Сентименталне приче о злостављаним запосленим женама зачињене крвавим драмама из апалачијанских фолк балада које су обележиле њено детињство.

Певала је о самоубиставима, спонтаним побачајима, алкохолизму, наркоманији, бескућницима, затворима, убиствима, подметању пожара, инцесту.

Иако је сама Доли Партон од 1966. била удата за Kарла Дина, могла је да у песмама искаже сву бол невидљиве жене гласом који је одисао чистотом и истином.

У врхунцу периода у којем су феминистичке кантри песме певале жене које се нису називале феминисткињама - Лорета Лин, Тејми Винет, Џини Си Рајли - она је у песми Само зато што сам жена певала „Моје грешке нису веће од твојих / Само зато што сам жена".

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Средином 70-их година, Доли Партон је објављивала комерцијалније албуме уз нешто гламурознији имиџ

Партон је заиста узлетела средином 70-их, када је њен ментор Портер Вагонер, певач из Нешвила и њен 19 година старији менаџер са којим је и певала, охрабрио да проба са мало гламурознијим имиџом и комерцијалнијим материјалом.

Песма Џолин је у себи имала радикалан обрт у односу на остале песме које су се бавиле „варањем", јер је наратор у овој песми беспомоћан и очајан због жене која прети да ће јој уништити живот.

Песма су обрађивале на стотине уметника, укључујући и Вајт Страјпс и Мајли Сајрус (Долино кумче), а била је и једна од омиљених песама Нелсона Менделе.

Нумера Увек ћу те волети је њен растанак са Вагонером претворила у песму о раскидању веза за сва времена.

Kасније ју је прославила верзија Витни Хјустон.

„Продавница јефтиних ствари" је зналачки употребљена метафора о жени чији је живот испуњен неоствареним сновима, болним успоменама и стварима које је потребно поправити.

Само име Доли Партон је било довољно да јој обезбеди позицију главне звезде на годишњем фестивалу кантри музике у Вембли Арени 1976.

Али наредне године албумом Here You Come Again остварила платинасти тираж у Америци и то јој је донело статус поп суперстара.

Ова кросовер фаза је потрајала и доласком 80-их година, нарочито са главном улогом и насловном песмом 9 то 5 у познатој холивудској сатири и песмом Islands In the Stream.

За разлику од многих других њених поп хитова, ово није била песма коју је сама написала - њена слава је почела да надвладава њен дар за писањем песама.

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Партон је остала блиска са глумицама из филма 9 то 5, Лили Томлин и Џејн Фондом; од филма је касније настао и мјузикл

„Људи су мислили да сам се продала", рекла је Доли магазину Ролингстоун 1980.

„Али ти поп албуми су ме довели тамо где сам и желела да будем".

Новинар се сложио са тим: „Ако је неко некада осмислио Амерички сан и потом га и остварио, онда је то Доли Партон".

После тога, Доли је напала ток-шоу програме и то осветнички, одговарајући на депресивно предвидљиве фазоне који су се тицали њених груди измишљајући нове, боље вицеве.

Једном приликом се нашалила рекавши да јој је изгорео грудњак и да је ватрогасцима било потребно три дана да угасе пожар.

Наравно, та шаљива мизогинија је одвратна, али је Доли мудро смислила да ако ће већ бити предмет шала, онда је боље да сама почне да их смишља.

Чак и пре него што су хитови престали да стижу током 90-их, Партон је већ постала бренд из супертешке категорије тако што је отворила тематски парк Доливуд, 1986. године у Пиџин Форџу у Тенесију.

Остварила је још једну улогу за памћење у филму Челичне магнолије, а у исто време је њена компанија Сандолар Продакшнс избацила серију Бафи, убица вампира.

Постала је омиљена и као филантроп, обезбеђујући школарине, дајући добротворне прилоге у корист очувања природе и дарујући средства болницама или програмима описмењавања који су деци обезбедили више од 100 милиона књига.

Повратком у блуграс фазу, Партон је успела да оживи продају својих албума, почевши са Беквудс барбика (Барбика из шуме) имиџом, који се наравно односио на њу саму:

„Ја сам само Барбика из шуме, са пушап грудњаком и штиклама / Можда изгледам вештачки, али права сам кадгод то затребa".

Добри стихови, али за млађу публику, и то нам говори да аутентичан таленат може да функционише уз извођачко лукавство које не мора да се наглашава као у време другог таласа феминизма.

Са 74 године, њена репутација је била непробојна.

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Партон је комбиновала љубав према гламуру са спремношћу да се нашали на сопствени рачун

О Доли Партон се много тога могло научити посматрајући како се сналазила у ери Доналда Трампа.

У последње четири године су славне личности имале доста проблема да се суоче са питањем „На чијој си страни?"

Тејлор Свифт, баш као и Доли, има типично нешвилску аверзију према контроверзама.

Упркос томе, била је називана разним именима, од кукавице до прикривеног белог расисте због неутралног става, све док се није јавно декларисла као демократа, 2018.

Партон је, с друге стране, јавно остала аполитична у временима када је то било практично немогућа.

Чак су и њене колегинице са снимања филма 9 то 5, Џејн Фонда и Лили Томлин, разапињале Трампа док су све три стајале заједно на бини током доделе Греми награда 2017.

Али Доли је вешто променила тему са увек поузданим вицевима о грудима.

Kада је ова тема стигла и до њеног подкаста Америка Доли Партон, она је успела да је брзо и закључи: ,,Не бавим се политиком, имам превише обожавалаца са обе стране ограде".

Најлакше је рећи да Партон посао ставља испред политике, али за њу ова два инстинкта нису супростављена.

Она је по природи особа која воли да гради мостове и уједињује, са талентом који смирује узбуркане воде.

До скоро, једна од главних атракција у Доливуду је био Дикси стампедо, отворени биоскопски спектакл у којем је сала била подељена на Север и Југ, пре него што би се обе стране стопиле у лудачки, патриотски свињац.

Аиша Харис, црна новинарка портала Слејт је 2017. објавила критички текст насловљен Пролеће Kонфедерације.

Харис је Дикси стампедо описала са ,,тамо где се идеологија Kонфедерације среће са Cirque du soleil .

То је једна цветно бела кич екстраваганца која се игра са Грађанским ратом, али никада не помиње ропство.

Уз благослов Доли Партон, менџмент Доливуда је моменталнно преименовао шоу тако што је из назива избацио термин Дикси, као и плаве и сиве униформе.

Kада су конзервативни посетиоци кренули да је криве да брише историју, као да је Грађански рат био каскадерски спектакл уз неограничене количине лимунаде, Партон је одговорила да није желела никога да увреди.

Партон се политиком бави на сопствени начин.

Пре 15 година је разбеснела неке обожаваоце јер је написала песму за Трансамерику, филм о транс женама и зато што је још једну песму дала за компилацију Love Rocks, која је новац од продаје донирала ЛГБТQ заједници.

Иако можда и може да буде чудно да се неко бори за мањине и да у исто време одбија да осуди председника који се са њима обрачунава, за Партон, која хришћанство сумира са „Не суди, да ти не буде суђено", разлика је јасна: она више воли да спаја људе, него да их прозива.

Из истог тог разлога она делује у феминистичком маниру, али се клони истог тог назива.

Управо је из тих разлога, 1980, инсистирала да 9 то 5 не представља ,,борбу за феминизам", али је ипак здушно бранила Фонду када су је нападали они који нису могли да јој опросте антиратни активизам.

У животу, као и у многим својим песмама, Партон истиче међусобно разумевање и опраштање као средство за превазилажење злобе и срамоћења.

Њен осећај за правичност нема границе.

Партон је у стању да хода по овој танкој политичкој жици јер константно емитује добре намере песмама и филантропијом.

Њени фанови јој суштински верују.

„Никада нисам видела да обожаваоци некоме верују као што верују њој", каже Џејн Фонда у докуменатрном филму „Ево ме".

„То је заиста нешто изузетно".