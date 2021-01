Корона вирус и музика: Да ли ће бити концерата 2021. - Гластонбери фестивал већ отказан

Марк Севиџ

ББЦ музика

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Будућност фестивала и концерата још је неизвесна - али организатори се надају да ће се све вратити у нормалу до краја 2021.

Ако је 2020. година имала неку добру страну, то је била музика.

Дуа Липа и Лејди Гага су нас на крилима музике одвеле из изолације у алтернативни универзум где ознојене клупске ноћи нису застрашујућа легла болести; док су нам Дрејк и Фиби Бриџерс помогли да се изборимо са властитим осећањима.

Британски реп је имао (још једну) спектакуларну годину, захваљујући Headie One и AJ Tracey; а чак је и Фиона Епл изашла из полупензије са највртоглавијим, најхрабријим и најинвентивнијим албумом у каријери.

У реду, концерата није било нигде на видику, а Гластонбери је пропустио да прослави 50 година постојања.

Са светлије стране, изолација је навела неке музичаре на махниту креативност.

Charli XCX је снимила албум за шест недеља, а заузврат добила номинацију за награду Меркјури; Пол Макартни је завршио трилогију албума коју је започео пре 50 година; а Тејлор Свифт је објавила два нова албума за само пет месеци.

Међутим, иако смо тек закорачили у нову годину, већ је објављено да је због пандемије корона вируса поноиво отказан велики фестивал у Великој Британији - Гластонбери.

„Са великим жаљењем морамо да објавимо да овогодишњи фестивал Гластонбери, који је био планиран за јун, неће бити одржан", навели су организатори фестивала Мајкл и Емили Евис.

Навели су да је, упркос свим напорима, „постало јасно да неће бити у могућности да органозују фестивал како су желели".

„Извините што смо вас изневерили. За нас ће ово бити још једна лоша година. Улазнице за ову годину пребацују се на следећу. Мајкл и Емили."

Прошлог месеца, организаторка Емили Евис рекла је за ББЦ да се нада да би фестивал могао да буде одржан упркос „огромној неизвесности" око организовања концерата и других музичких догађаја.

Рекла је и да је Гластонбери изгубио „милионе" 2020.

Њен отац Мајкл раније је упозорио да се фестивал суочава са банкротом ако буду морали поново да га откажу.

Упркос отказивању Гластонберија, музички фестивали су „још могући" овог лета, каже шеф Асоцијације независних фестивала.

Пол Рид је рекао да је Гластонбури „другачија зверка у односу на већину фестивала" и да му је „највероватније понестало времена за организацију због величине и сложености догађаја".

Мањи фестивали би и даље могли да буду одржани, али под условом да влада гарантује средства организаторима у случају да морају да их откажу, рекао је он.

„За већину фестивала тачка пресека је највероватније крај марта."

Прошле недеље су посланици из одбора за културу Доњег дома британског парламента послали писмо премијеру Борису Џонсону, позивајући га да покрене систем осигурања због корона вируса ради заштите организатора музичких концерата и фестивала.

Гластонбери је највећи музички фестивал у Великој Британији, али није једини који је већ отказан.

Фестивал Каунтри ту Каунтри (Country To Country), који је требало да буде одржан у марту, такође је саопштио да је отказан.

Организатори тродневног догађаја, који привлачи нека од највећих имена фолк музике у затвореним локацијама у Лондону, Даблину и Глазгову, саопштили су је да одлука о отказивању донета у због „тренутних ограничења масовних окупљања и међународних путовања".

Шта онда можемо да очекујемо у музичкој индустрији у 2021. години?

1) Виртуелни наступи ће постати још амбициознији

Аутор фотографије, LiveNOW Потпис испод фотографије, Лајвстрим Дуе Липе „Студио 2054" постигао је огроман успех

Рани дани изолације били су остварење свих воајерских снова, док су нас највеће светске поп звезде позивале у своје дневне собе, кухиње и купатила да би нам одсвирале неке мелодије (врхунац: Чарли Вотс из Стонса свира бубњеве на својој фотељи).

Пред крај године, продукције су постале мало амбициозније.

У новембру је сет Дуа Липе „Студио 2054" подигао нову летвицу за лајвстримове, са двадесетак плесача, џиновским неонским хула-хоповима, још џиновскијим светлећим куглама, диском на ролерима и издашном порцијом гостију - од Кајли и Мајли до сер Елтона Џона, који је одмумлао „Rocket Man".

Концерт је коштао 1,5 милиона долара и требало је пет месеци да се реализује - али је вишеструко повратио ту суму, са 284.000 продатих карата и уговорима о стримингу за Индију и Кину.

На крају је концерт погледало више од пет милиона људи из читавог света.

„Дефинитивно ћемо то поновити", рекао је Дуин менаџер Бен Мосон за Ролинг Стоун.

„Свакако ћемо за остатак наших музичара урадити још и више."

Аутор фотографије, Epic Games Потпис испод фотографије, Концерт Тревиса Скота унутар видео игре „Фортнајт" видели су милиони

Могућност наплате свакако је био важан фактор. Амерички репер Тревис Скот наводно је зарадио 20 милиона долара за један једини деветоминутни концерт унутар видео игре „Фортнајт" у априлу.

Поређења ради, његова 58-дневна турнеја Астро ворлд 2018-19 зарадила је 53,5 милиона долара.

Али виртуелни концерти нису имали само финансијског смисла: обожаваоци који не могу да приуште да путују у велике градове као што су Лондон и Њујорк сада одједном могу да присуствује ексклузивном наступу - и, зато што је публика огромна, карте су пријемчивије (Дуине цене кретале су од 7,50 фунти).

Можемо очекивати да ће ово постати део регуларног репертоара музичке индустрије, чак и кад се концерти буду вратили.

А кад смо већ код тога…

2) Концерти ће се вратити… само не онако како их познајемо

Аутор фотографије, PA Media Потпис испод фотографије, Госфорт Парк у Њукаслу одржао је током лета низ успешних социјално дистанцираних концерата

У зависности од тога кога питате, музика уживо ће се вратити до Ускрса, или можда до лета, али би свакако могла до краја године.

А чак и уз вакцину, проћи ће доста времена пре него што се турнеје врате у нормалу.

Иако су бендови као што су Steps и Little Mix најавили концерте по аренама за новембар, други, као што је Ник Кејв, већ су отказали планове за турнеју 2021. године.

Испрва, макар, социјално дистанцирање биће примењивано у затвореним просторима, са наметнутим једносмерним системом кретања до шанка и тоалета.

Аутор фотографије, CBS / The Late Show With Stephen Colbert Потпис испод фотографије, The Flaming Lips су експериментисали с одржавањем концерата на којима су сви - и бенд и публика - били затворени у Зорб лопте

Брзи тестови на Ковид-19 на фестивалским улазима још су једна могућност, мада та идеја није до краја поуздана.

Друге могућности укључују скенере температуре, прскање обожавалаца „маглом" од дезинфекционих средстава док улазе у простор и интерактивне наруквице које вибрирају кад се смањи социјална дистанца.

Тикетмастер је проучавао и да ли је могуће повезати дигиталне карте са вашим статусом вакцинације или негативним Ковид тестом преко апликације на паметном телефону.

Међутим, ова компанија је истакла да не може да наметне такве мере - које би могле да буду спроведене само ако то организатор догађаја буде желео.

3) Тејлор Свифт ће објавити десетине нових старих песама

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Свифт је била заузета снимањем хитова Shake It Off и I Knew You Were Trouble

Највећа ауторка дневника у попу Тејлор Свифт извела је потпуни заокрет ове године, снимивши сет од два албума ескапистичких фолк прича - успут зарадивши номинацију за албум године на Гремијима.

Њен наредни пројекат је или њен најамбициознији или најбесмисленији: поновно снимање сваке песме са њених првих шест албума.

Зашто то ради?

Да би задржала уметничку и финансијску контролу на властитим материјалом, након што јој је бивша издавачка кућа продала мастер траке за наводних 300 милиона долара.

Свифт ће поново имати контролу над новим снимцима, што значи да ће, кад филм или ТВ серија буде желела да употреби њену музику, она добијати тантијеме - а не хеџ фонд који је купио оригинале.

Први одломак са сесија - скоро идентична копија песме „Love Story" из 2008. године - обелодањен је у новембру, тако да ћемо уз мало среће имати још прилике да се играмо „уочите разлику" и 2021. године.

4) Адел и Ријана неће објавити албуме

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Адел и Ријана - дајте већ више те албуме

Попут тинејџера са школским домаћим задатком, Адел и Ријана упорно говоре: „Завршићу касније, мама" већ последње три године.

Након што је једном објавила седам албума за седам година, Ријана је пажњу посветила другим стварима - моди, шминки, донирању милиона хуманитарној помоћи за Ковид-19, незграпном плесу на Инстаграму - док рад на њеном деветом албуму напредује брзином лењивца који се пробија кроз меласу.

У међувремену, почела је да тролује властите обожаваоце.

Прошлог децембра се нашалила на Инстаграму да је плоча спремна, али да „одбија да је објави".

Кад се обожавалац распитивао у мају где је албум сада, Ријана је одговорила: „Изгубила сам га."

Аделин четврти албум такође се чини да је нестао у акцији.

У јуну је њен менаџер Џонатан Дикинс рекао Мјузик вику да је плоча одложена на неодређено и да ће „бити спремна кад буде била спремна".

Адел је касније прекорила обожаваоца који ју је питао да ли ће се албум појавити ове године: „Наравно да неће. Корона још није готова", написала је она.

„Носите маску и будите стрпљиви."

И тако, после три године предвиђања новог албума за Рири и Адел, званично дижем руке - у нади да ће објавити нешто само да би ме оповргле (дефинитивно читају ово, сигуран сам).

5) Али зато Дрејк хоће…

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Дрејк је и даље успео да има четири хит сингла 2020. године, упркос томе што је највећи део времена радио на новом албуму

Након релативно мирне године, Дрејк ће се вратити у јануару са новим албумом, „Certified Lover Boy" (мислим да бисмо сви волели да видимо фотографске доказе реченог сертификата).

То је његов први студијски албум још од „Scorpion" из 2018. године, а звезда каже да би он могао да подели публику - баш као што је то урадио његов албум из 2016. године „Views".

„Мрзели су 'Views' баш као што ће 'CLB'", рекао је током Инстаграм лајва у новембру. „Али то је музика за коју морате да се загрејете."

Други албуми који се с нестрпљењем очекују 2021. године су:

Лана Дел Реј - „Chemtrails Over The Country Club"

Foo Fighters - „Medicine At Midnight"

Тревис Скот - „Utopia"

London Grammar - „Californian Soul"

Арло Паркс - „Collapsed In Sunbeams"

Weezer - „Van Weezer"

Evanescence - „The Bitter Truth"

Пол Велер - „Fat Pop (Volume 1)"

Teenage Fanclub - „Endless Arcade"

У студију су још и: Карди В, Лорде, Били Ајлиш, Twenty One Pilots, Сент Винсент, Ноел Галагер, Шинејд О'Конор, Зејн Малик, Arctic Monkeys, Роберт Плант, Machine Gun Kelly, Chvrches и The Cure.

6) Мјузикли ће бити уносни на великим екранима

Читава армија филмских мјузикла чека премијеру 2021. године, са „Сви причају о Џејмију", „У висинама", „Причом са Западне стране", који се спремају за биоскопе/стриминг у вашем крају.

А захваљујући успеху „Боемске рапсодије" и „Рокетмена", закотрљала се лавина музичких биографских филмова, са десетак њих који су завршени или се снимају.

Џенифер Хадсон игра Арету Френклин у „Respect" - улогу за коју ју је лично одабрала Краљица соула, пре више од деценије.

„Упознале смо се у Њујорку и једна од првих ствари које ми је рекла била је: 'Освојићеш још једног Оскара играјући мене, зар не?'", рекла је звезда „Девојака из снова" за ЕW прошле године.

„Замислите да вас Арета Френклин гледа у очи и то вам каже! Била сам у фазону: 'Ех, ух, ех… Могу да покушам.'"

У „Елвису" База Лурмана, Остин Батлер навукао је Прислијеве плаве сомотске ципеле, док Том Хенкс игра звездиног ратоборног менаџера пуковника Тома Паркера; Луси Бојнтон, која је играла у „Боемској рапсодији", играће музу Стонса Маријану Фејтфул у „Faithfull" Ијана Бонхотеа.

„Сједињене Државе против Били Холидеј", најављен за март, истражује како је блуз певачицу прогањао ФБИ због политичких порука у њеној музици.

У режији Лија Данијелса (Драгоцена, Империја), филм обележава дебитантско појављивање певачице Андре Деј на великом платну и у насловној улози.

Можемо да очекујемо и да ћемо видети Дејвида Боувија, Боба Дилана, Тедија Пендерграса и Леонарда Бернстина на великом платну, док је Мадона заузета писањем властите животне приче за филм који ће сама режирати.

7) Обратите пажњу на Грејси и Холи Хамберстон

Потпис испод фотографије, Грејси и Холи Хамберстон су спремне за велики пробој на топ листе 2021. године

Отприлике у ово време сваке године, музичка индустрија окупља се да би покушала да предвиди који ће се уметник пробити у главни ток у наредних 12 месеци.

И ако погледате листе као што су ББЦ-јев Sound Of 2021, MTV-јеве Push awards и Амазонов Ones To Watch, видећете да се нека имена понављају.

Зато обратите пажњу на самоостварену поп певачицу Холи Хамберстон, чији је ЕП Falling Asleep At The Wheel НМЕ назвао „фасцинантним дебијем", и Бри Ранвеј, чије храбре и жестоке песме просто праште са ваших звучника.

Јужноафричка нова нада Baby Queen ове године је подигла летвицу за поп текстове паметним, сатиричним песмама као што су „Buzzkill", „Medicine" и „Pretty Girl Lie".

Певачицине сладуњаве мелодије су Тројански коњ за расправу о темама као што су ментално здравље, друштвене мреже и телесна дисморфија - укључујући убиствени стих: „I get more likes when I don't look like me."

Обожаваоци Самфе и Џејмса Блејка заљубиће се у Бервина - лондонског певача, чији тријумф над напуштањем и бескућништвом даје погонско гориво његовој нежној, осећајној музици.

А мотрите и на брајтонску поп алхемичарку Грејси, чији је сингл Alone In My Room (Gone) постао химна изолације у првој половини 2020. године. Њен скорашњи ЕП, The Art Of Closure, нема слабе песме и најава је ствари које тек долазе.