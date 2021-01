Музика, уметност и филм: Звезде које су напустиле у 2020.

Чедвик Бозман, Шон Конери, Кирк Даглас, Дајана Риг, Вера Лин, Керолајн Флак

Како се година завршава, време је да се сетимо ликова из света уметности, културе и забаве који су умрли 2020.

Ево осврта на неке од оних с којима смо се опростили.

Од јануара до марта

Седмог јануара, Елизабет Верцел, ауторка озлоглашених мемоара из 1994. Прозак нација, умрла је у 52. години.

Њена „револуционарно директна" књига обухватила је развод њених родитеља, депресију, самоповређивање и секс - и дубоко поделила критичаре оног времена.

Истовременео је инспирисала читаву генерацију списатељица и помогавши да се скине стигма са јавне расправе о менталним болестима.

Седамдесетседмогодишњи британски комичар и Пајтоновац Тери Џонс умро је 22. јануара.

Поред тога што је глумио и био косценариста, он је и режирао и Смисао живота и Житије Брајаново, смелу критику Библије која је изазвала велико незадовољство кад се појавила.

Каријера Кирка Дагласа трајала је седам деценија.

Номинован за три Оскара и добивши почасни гонг, био је најславнији по томе што је играо Спартака и по улогама у Граду илузија и Жудњи за животом.

Заслужан за помоћ у окончању тзв. Холивудске црне листе, умро је 6. фебруара у 103. години.

Седамнаестог фебруара музички свет је остао без легендарног 56-годишњег диџеја и продуцента Ендрјуа Ведерола.

Најпознатији је по раду на албуму Screamadelica групе Primal Scream, који је дефинисао еру и освојио награду Меркјури, као и по сарадњи са групама New Order, Happy Mondays и другима.

Деветог марта смо се опростили од 90-годишњег карактерног глумца Макса Фон Сидоуа, коме су роле у Истеривачу ђавола, Флешу Гордону и Никад не реци никад осигурале дуговечност у Холивуду.

Сарађивао је са утицајним шведским режисером Ингмаром Бергманом, славно играјући шах са Смрћу у Седмом печату.

Камерунски саксофониста Ману Дибанго - под надимком Пепи Грув - умро је 28. марта у 86. години. Утицајни мултиинструменталиста започео је каријеру у џезу и налазио се на самом челу настанка диска.

Освајач три Гремија, кантри сензација баршунастог гласа Кени Роџерс умро је 21. марта у 81. години.

Десети најпродаванији мушки музичар у америчкој историји кад је у питању продаја албума, уведен је у Кућу славних кантри музике и добио Награду за животно дело Удружења за кантри музику.

Један од највећих америчких драматурга Теренс Макнали, умро је 24. марта у 81. години.

Освојио је четири Тонија, а његов опус одражавао геј живот у САД, бавећи се хомофобијом, епидемијом сиде и са много тога још.

Од априла до јуна

Крајем марта и у априлу, свет је оплакивао губитак три музичке иконе:

Била Видерса, који је умро 30. марта у 81. години и био познат по хит песмама као што су „Lean On Me" и „Ain't No Sunshine";

Ахмеда Исмаила Хусеина Худеидија, оснивача модерне сомалијске музике, који је имао 91 годину кад је умро 7. априла;

Тонија Алена - пионира Афробита и „највећег бубњара на свету", који је умро 30. априла у 79. години.

Италијански дизајнер обуће Серђо Роси - чије су ципеле носиле славне личности као што су Ријана, Лора Дерн и Аријана Гранде - умро је 3. априла у 84. години, док је један од најславнијих шведских писаца,

Пер Олов Енквист, умро 25. априла у 85. години.

Истог месеца преминуло је и неколико легендарних глумаца - 94-годишња Хонор Блекмен, прослављена улогом Кети Гејл у серији Осветници и као бондовска девојка Пуси Галор, умрла је 5. априла.

Брајан Денехи, ком је рад на филму и у позоришту донео номинацију за Златни глобус и шест номинација за Еми, преминуо је 15. априла у 81. години;

Педесетрогодишњи боливудски глумац Ирфан Кан, славан у свету по улогама у хит филмовима као што су Милионер из блата и Свет из доба јуре, умро је 29. априла.

Свет се 30. априла опростио и од 67-годишњег Ришија Капура, славног по улогама у боливудским љубавним филмовима.

У мају је отишло неколико пионира из света музике: 5. маја 72-годишња јамајканска певачица Мили Смол, која је прославила ска у свету хитом из 1964. године „My Boy Lollipop".

Оснивач изузетно утицајног електро поп бенда KraftwerkФлоријан Шнајдер преминуо је 21. априла у 73. години;

Десетог маја 66-годишња ар-ен-би звезда Бети Рајт, једна од првих певачица која је користила „регистар звиждука".

Дан раније, умро је 87-годишњи рокенрол певач Литл Ричард, чију су музику подједнако волели и црни и бели обожаваоци у време кад су делови САД-а још увек били под сегрегацијом.

А 22. маја, један од најславнијих музичара из Западне Африке, Мори Канте, преминуо је у 70. години. Талентовани певач и свирач кора харфе, прославио се у свету крајем осамдесетих огромним хитом „Yeké Yeké".

Две прослављене америчке књижевне личности преминуле су у мају: песник, драматург, романописац и текстописац - и оригинални припадник Бит генерације - Мајкл Маклур умро је 4. маја у 87. години.

Легендарна личност контракултуре, сарађивао је са The Doors и заједнички написао текст за „Mercedes Benz" Џенис Џоплин.

Драматург, романописац и активиста Лари Крејмер, који је скренуо пажњу Америке на епидемију сиде легендарним позоришним комадом из 1985. године, Нормално срце, умро је 27. маја у 84. години.

Филмски и телевизијски свет оплакао је губитак 54-годишње Лин Шелтон, која је умрла 16. маја.

Шелтон је била филмска ауторка ишчашених, често женски оријентисаних независних комедија - We Go Way Back, Humpday, Твоје сестре сестра и Outside In, и режисерка у неколико славних ТВ серија као што су Glow, Little Fires Everywhere, Момци из Медисона и Добро место.

Бугарски уметник Христо Јавашев постао је светски познат по епским еколошким уметничким пројектима, ствараним у сарадњи са супругом Жан-Клод,.

Међу делима су били умотавање Понт Неуфа у Паризу, немачког Рајхстага и окруживање 11 острва око Мајамија розе полипропиленском тканином. Умро је 31. маја у 84. години.

Потом смо се у јуну опростили од још две музичке легенде:

Осмог јуна је умрла 69-годишња Бони Поинтер, чланица славне групе The Pointer Sisters чији су хитови били „Jump (For My Love)" и „I'm So Excited".

Десет дана касније у 103. години преминула је и славна британска певачица и хероина из Другог светског рата Вера Лин, славна по „We'll Meet Again" и „The White Cliffs of Dover".

Свет књижевности је 19. јуна изгубио Карлоса Руиза Сафона, славног 55-годишњег шпанског аутора књиге Сенке ветра, док је утицајни амерички графички дизајнер Милтон Глејзер, творац легендарног логоа I Love NY, умро 26. јуна у 91. години.

Напустила су нас два огромна талента из света филма.

Млада боливудска звезда Сушант Синг Раџпут имао је само 34 године кад је умро 14. јуна, а британски ветеран сер Ијан Холм, позоришна (Краљ Лир, Повратак) и филмска звезда, најистакнутије у Осмом путнику и трилогији Господар прстенова Питера Џексона; имао је 88 година кад је умро 19. јуна.

Звезде Кифер Сатерленд и Џим Кери одале су почаст режисеру Изгубљених дечака, Ватре Светог Елма и Танке линије смрти Џоелу Шумахеру, који је преминуо 22. јуна.

Двадесетдеветог јуна смо се опростили од Карла Рајнера, 98-годишњег глумца комичара и сценаристе који је помогао у стварању Дик Ван Дајк шоуа и био је комичарски партнер и најбољи пријатељ Мела Брукса.

Од јула до септембра

Чедвик Бизман и Бен Крос познат по улози у филму Ватрене кочије

Легендарни италијански филмски композитор Енио Мориконе, који је написао незаборавне теме за вестерне Серђа Леонеа и многе друге класике, умро је 6. јула у 91. години.

А Наја Ривера, свега 33 године стара у време смрти 8. јула, била је позната по улози Сантане Лопез у телевизијској серији Гли.

Кансаи Јамамото, модни пионир који је дизајнирао за Дејвида Боувија у његовој инкарнацији Зиги Стардаст, умро је 21. јула у 76. години - његови разиграни радови били су познати по екстраваганцији и дрскости.

Звезда златне ере Холивуда, Оскаром овенчана глумица Оливија де Хевиленд - која се појавила у хитовима као што су Доџ Сити, Прохујало са вихором и Наследница - умрла је 26. јула у 104. години.

А 77-годишњи британски режисер сер Алан Паркер умро је 31. јула - његови хитови били су Слава, The Commitments и Евита.

Венецуеланска уметница Лучида Хуртадо умрла је 13. августа у 99. години- коначно је стекла славу у 97. години, после дуге каријере коју је провела незапажена.

Истог месеца умро је и британски гитарски виртуоз и лаутиста Џулијан Брим - 14. августа -у 87. години, поставши један од светски најпродаванијих студијских уметника у класичној музици.

Глумац и звезда Марвеловог Црног пантера Чедвик Бозмен умро је 23. августа у 43. години.

Осамдесетдвогодишњи чешки режисер Јиржи Менцл, који је умро 5. септембра, био је водећа личност новог таласа у кинематографији ове земље; добио је Оскара 1968. године за Строго контролисане возове.

Оснивач и члан легендарног америчког фанк бенда Kool&theGang Роналд Бел умро је 9. септембра у 68. години - био је коаутор многих класичних хитова као што су „Celebration" и „Ladies' Night".

Дан касније, опростили смо се и од британске филмске, телевизијске и позоришне звезде Дајане Риг, која је била позната по шекспировским улогама, али можда највише по лику Еме Пил у тесном једноделном костиму која је умела високо да замахне ногом у ТВ серији Осветници.

Умрла је 10. септембра у 82. години.

Тутс Хиберт, јамајкански музички пионир који је био вођа ска и реге бенда Toots&the Maytals и помогао да се популаризује овај жанр, умро је 11. септембра у 77. години.

Следећег дана смо се опростили од 88-годишњег титана британског дизајна сер Теренса Конрана, визионара Раскалашних шездесетих, који је унео револуцију у малопродају и декор у Великој Британији, и изградио модну пословну империју.

Од октобра до децембра

Шон Конери је глумио оца Харисона Форда у филму Индијана Џонс и последњи крсташки поход

Шестог октобра су преминула два америчка музичка великана: 65-годишњи пионир звука електричне гитаре и суоснивач хард рок групе Van Halen, Еди Ван Хејлен, и Џони Неш, 80-годишња реге-поп звезда најпознатија по песми из 1972. године „I Can See Clearly Now".

Још један велики гитариста од ког смо се опростили, две недеље касније, 19. октобра, био је Спенсер Дејвис, 81-годишњи велшки музичар који је оставио трага својим утицајним бит бендом из шездесетих The Spencer Davis Group.

А онда је 30. октобра, не само кинематографија, већ и популарна култура у најширем смислу, изгубила легенду са смрћу, у 90. години, Шона Конерија, оригиналног (и многи ће тврдити најбољег) Џејмса Бонда, добитника Оскара и легендарног Шкота од главе до пете.

Шестог новембра смо изгубили 87-годишњег аутора Џорџа Кокрофта, познатијег под псеудонимом Лук Рајнхарт под којим је 1971. написао Како коцке кажу, култни психолошки роман о човеку који све одлуке у животу доноси на основу бачених коцкица.

Двадесетог новембра, историчарка и ауторка путописа Џен Морис умрла је у 94. години: жена позната по изузетном, евокативном прозном стилу, као и по томе да је била пионирка трансродног покрета.

Потом, 28. новембра, љубитељи Ратова звезда широм света ожалили су смрт Дејва Прауса, глумца који је тумачио Дарта Вејдера, у 85. години.

Он је играо маскираног негативца у сва три филма оригиналне трилогије, док му је Џејмс Ерл Џонс позајмљивао глас.

Трећег децембра се америчка књижевност опростила од једне од њених најцењенијих живих романсијерки Алисон Лури; Пулицером овенчана списатељица позната по својим остиновским комедијама нарави имала је 94 године.

Шестог децембра уследила је смрт, у 83. години, британског националног блага: дама Барбара Виндзор, звезда филмова из голицавог серијала Carry On из шездесетих касније је нашла читаву нову базу фанова деведесетих у улози велике даме власнице паба Пеги Мичел у ББЦ-јевој сапуници EastEnders.

Дванаестог децембра изгубили смо човека ког су називали највећим писцем шпијунских романа на свету: Дејвид Кромвел, познатији као Џон Ле Каре, бивши британски обавештајац који се прославио грандиозним трилерима - Шпијун који се склонио у заветрину и Крпар, кројач, солдат, шпијун, преминуо је у 89. години.

И, коначно, 29. децембра, модни свет је ожалио одлазак Пјера Кардена, 98-годишњег француског модног креатора чији су иновативне, свемирске креације промениле оно што носимо.

Репродуковање мултимедијског садржаја на вашем уређају није подржано Потпис испод видеа, Карден ће остати запамћен као као велики иноватор и способан бизнисмен.