ТикТок: Апликација која је променила свет 2020. године

Ново доба дигиталног активизма

Карим Рахма је постовао призоре из Минеаполиса уз ремикс песме Тhis is America Чајлдиша Гамбина ( Childish Gambino ) који је снимио Пост Малоун, и то је постао кључни културни замајац за младе кориснике који су жељно ишчекивали промену у Америци и свету.

Годину дана раније, онлајн магазине Интерсепт ( The Intercept) је објавио податке који показују да су модератори помоћу алгоритма наводно онемогућавали кориснике који нису белци, који имају здравствених сметњи и који су из сиромашних слојева.

Међутим, многи сматрају да платформа одскора делује као потпуно другачије место, са разноликијим профилима аутора који се појављују у одељку For You и више иницијатива које промовишу инклузивност.

Година када је култура мимова постала 3Д - заувек

Нов начин да независни музичари постану вирални

Да ли ће песма „Be Around Me" Џозефа Кука ускоро постати вирална на тиктоку

"Традиционални медиј нема сулуди глобални досег који тикток ствара", каже Вил Џозеф Кук, који је недавно постао виралан на тој платформи захваљујући песми Be Around Me.