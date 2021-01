Један је Краљ: Елвис Присли и његово наслеђе и данас одзвања рокенролом

Мало мање разговора - A little less conversation - и много плесања -aa whole lotta shakin' - за 86. рођендан Елвиса Прислија.

Или сад или никад (It's now or never), јер Краљ не чека, обујте антилопске ципеле (suede shoes) и заплешите!

Прошло је више од 40 година откако је краљ рокенрола Елвис Присли умро од срчаног удара на његовом имању Грејсленд у Мемфису, у држави Тенеси.

Имао је тек 42 године.

Али његово музичко наслеђе данас је једнако снажно као и тог августа 1977.

Дечак из Тупела, у Мисисипију, био је, иако није тако изгледало, скоро без пребијене паре у време када је умро, а за живота је стално морао да иде на турнеје да би платио огромне рачуне.

Музички новинар Карл Далас, који је писао за Мелоди Мејкер током скоро читаве Елвисове каријере, рекао је за ББЦ Њуз да није изненађен трајном привлачношћу Краља.

„Елвис је имао нешто што је истовремено веома јединствено и веома обично."

„Стварна особа која мрда куковима и зноји се"

„Он није био вештачки производ као што су то обично све поп звезде - чак и оне најбоље - данас."

„На површину је избијала његова реалност, његова аутентичност - био је и те како свој, радио је оно што је желео да ради, и није га унапред осмислила велика дискографска кућа."

Елвис је први пут набасао на добитну формулу, своју јединствену мешавину кантрија, блуза и рокенрола, док се у студију Сан рекордса 1954. године играо различитим верзијама песме That's All Right Mama.

Али за разлику од многих у његовој генерацији, умео је убедљиво да пева и баладе, песме из мјузикла и госпел.

И као и сви велики певачи, кад би отпевао неку песму, она би постајала његова.

„Поседовао је аутентичност, имали сте осећај да је ово стварно искуство које вам преноси стварна особа која мрда куковима на сцени и зноји се", присећа се Карл Далас.

„Није било ничег лажног у вези са Елвисом и чак и кад је пао најниже, кад је снимао занемарљиву музику и снимао прилично грозне филмове, и даље се на површину пробијао његов сјај."

За музичког новинара Чарлса Шара Мареја, златан глас био је део незаборавног пакета.

„Та врста статуса иконе коју је постигао Елвис готово да је независна од његовог стварног рада и културолошких достигнућа", рекао је он за ББЦ Њуз.

„Статус иконе има много веза с тим како изгледате, а он је био прототип рок звезде."

Елвис је био и „невероватно динамичан певач, с инстинктивним слухом за проналажење заједничке тачке између веома различитих стилова музике", каже Мареј.

„Чињеница да је изгледао на одређени начин, облачио се на одређени начин и кретао се на одређени начин, само је све то чинило савршеним."

Други ветар у леђа

Елвис је добио други ветар у леђа крајем шездесетих година 20. века.

После славе његових хитова за Сан рекордс и његових раних снимака за РЦА, Присли је шездесетих ушао свом снагом у главни ток, направивши десетак филмова за МГМ и снимивши многе слабије радове.

Али Чарли Шар Мареј верује да је Присли и даље снимао неке сјајне нумере у позним годинама.

„Снимао је сјајне плоче у две или три фазе каријере - поготово позних педесетих и позних шездесетих."

„Нажалост, није поседовао снагу личности да следи музичку музу изван онога што му је наметао његов менаџмент."

Песме за Елвиса у другој половини његове каријере писао је британски ауторски тим Гај Флечер и Даг Флет.

„Изузетно згодан"

Elvis posing in his army uniform outside Graceland

Првобитни контакт са Елвисом био је питање чисте среће, рекао је Даг Флет за ББЦ Њуз.

„Гај и ја смо 1967. године имали песму у финалу Песме Евровизије Wonderful World - наш издавач је чуо ту песму, био је импресиониран и послао ју је Елвису Прислију."

„Она се појавила једном од оних ужасних филмова за МГМ који је сироти човек био приморан да снима."

Али тим Флечер-Флет ускоро је добио нови позив од Прислијевог менаџмента.

„Позвали су нас телефоном неколико месеци касније и питали нас да ли бисмо желели да приложимо песму за његов следећи албум - тако да смо сели да радимо пуном паром и написали пет-шест песама, а он је снимио једну од њих, The Fair's Moving On."

„Тад смо се већ осећали као старе куке и кад смо добили директиву да приложимо још једну песму, написали смо романтичну баладу Just Pretend."

Лас Вегас

Аутор фотографије, Elvis Presley Enterprises

Иако њих двојица никад уживо нису срели Елвиса, Флет, текстописац, рекао је да никад неће заборавити тренутак кад је чуо како Краљ пева његов текст.

„Било је узбудљиво и кад смо чули снимке на ацетату - то је било у време пре касета - били смо задивљени."

„Песма му је легла као рукавица - у то време је раскидао са Присилом, тако да је музика имала још и ту позадину."

А Флет нимало не сумња да је Елвисов глас наставио да дира слушаоце у срце дуго након његове смрти.

„Он је био изузетно згодан, али је имао још и тај невероватан глас - који је био секси за жене, али би дотакао и мушкарце."

„И измислио је рокенрол."

Кључни датуми у животу Елвиса Прислија

Енди Ворхол је Елвиса Прислија приказао као каубоја

Елвис: Какав је био

Елвис: -131 златно, платинасто или мултиплатинасто издање само у Сједињеним Америчким Државама

Од смрти 1977. године, његов имиџ рок легенде нашао се на мети напада оних који га се сећају као гојазног прождрљивка.

Биоскопски филм премијерно приказан 2001. године покушао је да одговори критичарима и учврсти његов статус ултимативне рокенрол иконе.

„Elvis -That's the Way It Is" је освежена верзија концертног документарца из 1970. године.

У њему може да се види Елвис као извођач, певач и особа на моћном и харизматичном врхунцу.

У режији Дениса Сандерса, филм прати Елвиса од проба до бине, док се тријумфално враћа живим наступима у Лас Вегасу.

Подаци о Елвису

Продао је више од једне милијарде плоча широм света

Имао је 131 албум и синглове који су постали златни, платинасти или мултиплатинасти само у САД

Имао је 149 песама на Билбордовој листи Врућих 100 у САД

Играо је у 30 играних филмова

Био је један од највећих гаранта Холивуда за успех на благајнама и најплаћенијих глумаца много година

Сандерс је филм сачинио од монтираног материјала само шест његових наступа из 1970. године, узетих из Елвисове две четворонедељне сезоне за пет година у Ласвегаском међународном хотелу.

Али, објашњава Тод Слотер - секретар британског званичног клуба обожавалаца Елвиса Прислија - тих шест концерата је било више него довољно.

„Елвис је показао не само овој ласвегаској публици, већ, путем овог филма, читавом свету, колико је савршен забављач постао.

„Живахан, згодан, духовит и има мек, богат глас са невероватним вокалним распоном."

Сандерс је прошарао свој оригинални филм интервјуима са хотелским особљем и одушевљеним фановима.

Тридесет година касније, филм је дорађен и побољшан.

Налепљени делови с особљем и фановима су избачени, а додато је 40 одсто претходно необјављеног материјала.

Резултат је филм о Елвису музичару пре него о Елвису звезди.

Слотер, који је био међу фановима увршћеним у оригиналу, одобрава ову нову монтажу.

„Сандерс је првобитно одабрао да се усредсреди на бизарне аспекте нашег окупљања, што је истовремено обезвредило наше људе и приказало Елвиса како ужива у подршци фанова којима нису баш 'све овце на броју'", каже он.

„Срећом, сви европски и амерички фанови избачени су из специјалне верзије. Оно што је остало је фантастичан филм који изгледа као да је снимљен јуче."

Филм је подељен у три дела. Први приказује Елвиса како проба са својим музичарима.

Онда прелази на његов рад са пратећим вокалима The Sweet Inspirations и The Imperials.

Завршни, трећи део је посвећен наступима.

Elvis posing in his army uniform outside Graceland

У сваком сегменту, песме оцртавају Елвисово расположење и његове разнолике музичке утицаје.

На проби, Елвис прелази са срцепарајуће изведбе Bridge Over Troubled Water Сајмона и Гарфанкела на Get Back Битлса. Касније се изненада упушта у спонтану верзију Happy Yodler.

Концерти су ризница неких од његових највећих и најупечатљивијих хитова, као што су The Wonder of You, Blue Suede Shoes, Love Me Tender, In the Ghetto и Suspicious Minds.

Упркос очигледној чињеници да је Елвис свестан присуства камере, филм је интиман портрет изузетно шармантног човека и на бини и ван ње.

Са музичарима је опуштен и шаљив, чак понекад детињаст.

На бини је незаустављива сила која публику доводи до лудила једним јединим покретом.

Али у филму показује и људску страну, силазећи у публику и ходајући међу њима, грлећи и љубећи фанове.

Елвис је извео више од 1.000 концерата од времена кад је почео поново да наступа 1969. године па све до смрти - али није ишао никад на турнеју ван САД..

Сандерсов филм је првобитно снимљен за његове фанове широм света који нису и никад га неће видети како наступа уживо.

Слотер, који је срео Елвиса у три прилике, сматра да ова нова верзија филма представља Елвиса у правом светлу и показује будућим генерацијама зашто је Елвис познат као Краљ.

„Ништа ме није припремило за сусрет са Елвисом. Имао је посебну ауру.

„А опет је био и те како човек. Овај филм служи као сјајна прилика да покаже људима ко је Елвис стварно био."