Музика: Шакира последња у низу звезда која је продала права на песме

Свих 145 њених песама, међу којима су и највећи хитови Hips Don't Lie , Whenever, Wherever и She Wolf , укључене су у уговор.

Зашто Шакира?

Њен први албум на енглеском језику, Laundry Service, купило је више од 13 милиона обожавалаца 2001. године, док су хитови попут Whenever, Wherever, Underneath Your Clothes, Hips Don't Lie и химна Светског фудбалског првенства 2010. године Waka Waka (This Time For Africa), освојили врхове музичких листа у 15 земаља.