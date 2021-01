Корона вирус и филм: Премијера новог филма о Џејмсу Бонду „Нема времена за умирање“ одложена трећи пут

Приказивање филма Нема времена за умирање (No Time To Die) већ је два пута померано, а према тренутним плановима, нови термин премијере је 8. октобар, наводи се у саопштењу објављеном на веб страници филма .

Компанија Варнер Брос раније овог месеца објавила је да одлаже премијеру филма The Many Saints Of Newark.