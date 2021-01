Корона вирус и музика: Флејминг Липс приредио јединствене „балон концерте" у Оклахоми

На концерту у петак бенд је свирао класике, међу којима су Do You Realize, She Don't Use Jelly и Race For The Prize, заједно са нумерама са прошлогодишњег албума American Head.