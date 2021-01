Музика и певачи: Легендарни Том Џонс о коврџавој коси и саветима које није слушао

Том Џонс је остварио велики успех с песмом It's Not Unusual

Његов први сингл Chills And Fever in late 1964. године није доспео на топ листе, али следећи It's Not Unusual, одмах је постао хит.