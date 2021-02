Холивуд: Преминуо амерички глумац Хал Холбрук - његове улоге сви знате

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Холбрук је глумио у многим ТВ серијама, међу којима су најупечатљивије улоге у The West Wing и Сопранови

Хал Холбрук, амерички глумац својевремено номинован за Оскара за улогу „Дубоког грла" у филму „Сви председникови људи" (All the President's Men), умро је у 95. години.

Холбрук, који је глумио и у „Вол Стриту" (Wall Street), „У дивљини"(Into The Wild) и „Линколну" (Lincoln), преминуо је 23. јануара, саопштио је његов агент за Њујорк Тајмс.

У филму „Сви председникови људи", Холбрук глуми човека из власти који новинарима, који истражују аферу Вотергејт (Watergate) из времена када је председник САД био Ричард Никсон, даје кључне доказе.

Холбрук је такође имао истакнуту позоришну каријеру, а остаће највише упамћен по тумачењу Марка Твена.

Глумио је у многим ТВ серијама, попут политичке драме „Западно крило", играјући републиканца Албија Данкана.

Бредли Витфорд, који је глумио Џоша у тој у серији, твитовао је: „Боже мој, какав невероватан глумац. Почивај у миру, Хал."

Редитељ Едгар Рајт је изјавио: „Какво дело оставља Хал Холбрук. Обожавао сам његове улоге у 'Магли', 'Сви председникови људи', 'Magnum Force', 'Creepshow', 'Capricorn One',' The Star Chamber', 'Wild In The Streets', 'Into The Wild' и многим другим".

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Дастин Хофман и Роберт Редфорд као новинари Вашингтон Поста у филму Сви председникови људи

Велику популарност донело му је тумачење чувеног америчког романописца Марка Твена, како на позоришној сцени, тако и у ТВ серији.

Та улога му је донела Тони награду за наступ на Бродвеју 1966. године и прву од његових 10 номинација за Еми 1967. године.

Током дуге каријере Холбрук је освојио пет награда Еми.

Холбрук је глумио Марка Твена још док је био 19-годишњи студент.

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Хал Холбрук је тумачио лик Марка Твена све до својих 90-тих година

Касније је исту улогу имао и на телевизији и у међународним позориштима, а такође и за бившег председника Двајта Ајзенхауера и на међународној турнеји коју је спонзорисао амерички Стејт департмент.

Наставио је да тумачи Твена све до раних 90-тих, играјући на Бродвеју и широм Америке, забележивши чак 2.200 представа.

„Марк Твен ме ујутро извлачи из кревета", рекао је Холбрук 2014. године.

Улоге са тежином

Холбрук је рођен у Кливленду 17. фебруару 1925. године, а његова мајка је била глумица у водвиљима.

Почео је да глуми са 17 година, наступивши у популарној фарси „Човек који је дошао на вечеру" (The Man Who Came to Dinner) у театру у Кливленду.

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, У улози полицајца у Прљавом Харију (Dirty Harry: Magnum Force)

Служио је војску у Њуфаундленду током Другог светског рата, да би потом похађао Универзитет Денисон у Гренвилу, Охајо.

Затим је отишао у Њујорк и студирао заједно са глумицом Утом Хаген, а 1950-тих је глумио у сапуници Бољи дан (The Brighter Day).

Прву награду Еми освојио је 1971. године за улогу у НБЦ ТВ драми The Bold Ones: The Senator, а потом је добио Емија и за улогу командира Лојда Бучера у ТВ филму Пуебло 1973. године, о заплени америчког шпијунског брода у водама Северне Кореје 1968. године.

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, У новије време појављивао се у разим ТВ серијама, попут Синови анархије (Sons of Anarchy)

За тумачење лика америчког председника Абрахама Линколна у ТВ серији Линколна, такође је награђен Емијем.

Поновио је улогу у АБЦ мини серији Север и Југ 1985. године и њеном наставку следеће године.

Између многих других серија, појавио се и у Западном крилу (West Wing), Сопраносима (The Sopranos), Костима (Bones), Увод у анатомију (Grey's Anatomy) и Хаваји Фајв-0 (Hawaii Five-0).

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Хал Холбрук са супругом Дикси Картер

Осим упечатљивих улога у филмовима Сви председникови људи и У дивљини, остаће упамћен и по улози полицијског поручника гладног моћи у филму Прљави Хари: Магнум Форс.

Када је имао 82 године, 2008, Холбрук је постао најстарији глумац номинован за Оскара за споредну улогу у филму У дивљини (Into the Wild), са Емил Хирш у главној улози.

Међутим, од тада га је претекао Кристофер Пламер, који је био номинован и добио је Оскара у истој категорији 2018. године када је имао 88 година.

Последњих година, Холбрук је био често на ТВ екранима због улога у неколико серија, међу којима су Синови анархије (Sons of Anarchy), Ректифај (Rectif ) и ситком Designing Women.

Холбрукови мемоари Харолд: Дечак који је постао Марк Твен објављени су у септембру 2011. године.

Три пута се женио.

Он и трећа супруга Дикси Картер - која се такође појавила у Designing Women - венчали су се 1984. и остали заједно до њене смрти 2010. године.

Имао је троје деце и две поћерке, као и двоје унучади.