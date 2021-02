Филм и Златни глобус 2021: Први пут три редитељке у најужем избору за награду

Аутор фотографије, Universal/Amazon/Searchlight Потпис испод фотографије, С лева на десно: Емералда Фенел, Реџина Кинг и Кли Жао у трци за најбољег редитеља

Три жене номиноване су за најбољу режију за Златни глобус - први пут је више од једне ушло у ужи избор у једној години.

Реџина Кинг, Клои Жао и Британка Емералда Фенел номиновани су заједно са Дејвидом Финчером и Ароном Соркином.

Fincher's Mank Дејвида Финчера је филм са највише номинација - шест номинација - исто колико и Круна (The Crown) у категорији ТВ серија, која је изазвала много различитих коментара због начина на који су представљени чланови британске краљевске породице.

Следе Соркинов филм Суђење чикашкој седморки (Trial of the Chicago 7) и ТВ комедија Schitt's Creek са по пет номинација.

Победници ће бити проглашени на церемонији 28. фебруара.

Награде се додељују два месеца касније него обично због пандемије корона вируса.

Аутор фотографије, Amazon/Netflix Потпис испод фотографије, Саша Барон Коен и Оливија Колман

Саша Барон Коен и Оливија Колман су међу Британцима номинованим за глумачке награде.

Обоје имају по две номинације.

Барон Коен је номинован за улоге у филмовима Борат 2 и за Суђење чикашкој седморки.

Колман је номинована за најбољу глумицу у ТВ драми Круна, и поново је у најужем избору за филм Отац (The Father).

Ема Корин и Џош О'Конор такође су номиновани за улоге принцезе Дајана и принца Чарлча у Круни.

Ања Тејлор-Џој је још једна глумица која се такмичи за две награде - за аулогу у филму Ема и Нетфликсов Дамин гамбит (The Queen's Gambit).

Присуство три жене у категорији најбољег режисера долази пошто је у последњих 77 година номиновано само пет женских редитељки, од којих је последња била Ава Дувернеј за Селму 2014. године.

Фенел, Кинг и Жао номиноване су за филмове Девојка која обећава (Promising Young Woman), Ноћ у Мајамију (One Night in Miami) и Земља номада (Nomadland).

Британка Фенел је била главна сценаристкиња у другој сезони серије Killing Eve, а уједно глуми лик Камиле Паркер Боулс у серији Круна.

Кинг је такође и глумица, а освојила је и Оскара и Златни глобус 2018. за улогу у филму If Beale Street Could Talk.

Кинеска редитељка Жао је прва жена азијског порекла номинована за награду.

Филмови са највише номинација

Mank - 6 номинација

- 6 номинација The Trial of the Chicago 7 - 5

- 5 The Father - 4

- 4 Nomadland - 4

- 4 Promising Young Woman - 4

За награду у категорији најбољи филм такмиче се: Mank, Trial of the Chicago 7, The Father, Nomadland и Promising Young Woman.

Нови филм о Борату, односно наставак оног из 2006. године, такмичи се за награду у категорији мјузикл и комедија, заједно са Hamilton, Palm Springs,The Prom и Music, редитељски деби музичке Сиа.

Најбоља ТВ серија - номинације

The Crown - 6 номинација

- 6 номинација Schitt's Creek - 5

- 5 Ozark - 4

- 4 The Undoing - 4

- 4 The Great - 3

- 3 Ratched - 3

Главна женска улога у филму (драма) - номинације

Виола Дејвис, Ma Rainey's Black Bottom

Андра Деј, The United States vs. Billie Holiday

Ванеса Кирби, Pieces of a Woman

Френсис Мекдорманд, Nomadland

Кери Малиган, Promising Young Woman

Главна мушка улога у филму (драма) - номинације

Риз Ахмед, Sound of Metal

Чедвик Бозман, Ma Rainey's Black Bottom

Ентони Хопкинс, The Father

Гери Олдман, Mank

Тахар Рахим, The Mauritanian

Мјузикл или комедија - номинације

Borat Subsequent Moviefilm

Hamilton

Music

Palm Springs

The Prom

Номинације у категорији глумица у мјузиклу или комедији

Марија Бакаловаa, Borat Subsequent Moviefilm

Кејт Хадсон, Music

Мишел Фајфер, French Exit

Розамунд Пајк, I Care A Lot

Анја Tејлор-Џој, Emma

Номинације у категорији глумац у мјузиклу или комедији

Саша Барон Коен, Borat Subsequent Moviefilm

Џејмс Корден, The Prom

Лин-Мануел Миранда, Hamilton

Дев Пател, The Personal History of David Copperfield

Енди Самберг, Palm Springs

Најбоља женска споредна улога (било који жанр) - номинације

Глен Клоуз, Hillbilly Elegy

Оливија Колман, The Father

Џоди Фостер, The Mauritanian

Аманда Сајфред, Mank

Хелена Зенгел, News of the World

Најбоља мушка споредна улога (било који жанр) - номинације

Саша Барон Коен, The Trial of the Chicago 7

Данијел Калуџа, Judas and the Black Messiah

Џаред Лето, The Little Things

Бил Мареј, On the Rocks

Лесли Одом Џуниор, One Night in Miami

Најбољи редитељ/редитељка

Дејвид Финчер, Mank

Реџина Кинг, Оne Night in Miami

Арон Соркин, The Trial of the Chicago 7

Клои Жао, Nomadland

Емералда Фенел, Promising Young Woman

Најбољи сценарио

The Father

Mank

Nomadland

Promising Young Woman

The Trial of the Chicago 7

Аутор фотографије, HBO Потпис испод фотографије, Хју Грант и Никол Кидман играју супружнике у мини драми The Undoing

Велике звезде Никол Кидман и Хју Грант номиновани су за најбољу глумицу/најбољег глумца за улоге у категорији мини-серије The Undoing.

Грант је већ освојио Златни глобус у овој категорији 2019. године за улогу у филму A Very English Scandal.

Нетфликс ове године доминира у овој категорији са 22 номинације - три пута више од Амазон Студиос, који има седам.

Све номинације прочитајте овде.

Златни глобус, којегодишње додељује Холивудско удружење страних медија (ХФПА), препознаје и филмове и телевизијске емисије и представља најпрестижније филмске награде после Оскара.