Храна, кување и телевизија: Гордон Ремзи о новом квизу, ресторанима и жељи „да мало може да дише”

Откако је избила пандемија, организоване су иницијативе да се помогне ресторанима, са програмима као што су Eat Out To Help Out и привременом забраном да станодавци избацују на улицу фирме које су заостале са плаћањем закупа.