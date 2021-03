Музика: Најбоље песме за Џејмса Бонда које су нису завршиле у филмовима

Готово од самог старта, кад се Шон Конери први пут појавио у улози углађеног тајног агента у Доктор Ноу и покренуо читаву филмску индустрију, продуценти филмова о Бонду открили су тајну формулу дуговечну колико и сам тајни агент.

Иако се у сваком филму о Бонду у продукцију Еона појавила карактеристична и препознатљива филмска тема Монтија Нормана - ево и сад је певушите у глави - они су исто тако садржали и тајно оружје, по ком је сваки филм препознатљив баш као и по негативцу ког наш омиљенји љубитељ вотка-мартинија мора да ликвидира: насловну нумеру.

Немогуће је помислити на Живи и пусти друге да умру (1973) а не сетити се апокалиптичне рок опере групе Wings, или Погледа на убиство (1985) без грандиозне насловне теме групе Duran Duran.

А све то пре него што призовемо мајсторију Ширли Беси у филмској несуптилности са Голдфингером.

И зато, сетимо се свих оних славних музичара који су написали тему за Бонда надајући се бесмртности, само да би добили корпу на каучу за кастинг.

Последња којој је указана прилика да се окуша са Бонд темом је Били Ајлиш за Нема времена за умирање, а музичка редакција ББЦ-ја присећа се неких од Бонд тема којима је мало фалило да тријумфују…

Потпис испод фотографије, Џони Кеш

Филм: Операција Гром (1965)

Изгубио од: Тома Џонса

Боља од одабране теме? Нерешено

Најбондовскији стих: Somewhere, there is a man who could stop the thing in time/ He is known by very few but he's feared by all in crime

„Thunderball, your fiery breath can burn the coldest man!", брунда Човек у црном, на начин који је истовремено наглашено кемповски и хладнокрван као кип на Ускршњим острвима.

У текстуалном погледу, неуспела Кешова Бонд тема верно прати радњу филма - обалски град који терорише брод са огромном бомбом у потпалубљу - а филмски кантри стил пун је звонких пратећих вокала и грандиозне дувачке секције.

Том Џонс је, наравно, можда снимио одабрану верзију, али Кешов покушај је шампионски међу губитницима.

Аутор фотографије, ББЦ Потпис испод фотографије, Алис Купер

Филм : Човек за златним пиштољем (1974)

Изгубио од: Лулу

Боља од одабране теме? Не

Најбондовскији стих: The man with the golden/Gun in his pocket/ The man with the golden/ Gun in your face

У алтернативном универзуму, Алис Купер је могао да буде савршен бондовски негативац - или у најмању руку, његова десна рука која преотима сцену (тајно оружје - гитара која баца пламен, можда?).

А у још једном алтернативном универзуму, он би певао тему за филм са Роџером Муром из 1974. године.

Овај суздржани глем-рок рестл свакако није један од Куперових монолитних класика, а уз то још и нема никакве додирних тачака са дотичним филмом сем наслова.

Мање је стилизовани коктел бар, а више комшијска кафана у два изјутра док на џубоксу иде The Sweet.

Потпис испод фотографије, Блонди (Blondie)

Филм: Само за твоје очи (1981)

Изгубили од: Шине Истон

Боља од одабране теме? Не

Најбондовскији стих: We both have our orders/ And a trick up the sleeve

Можда може да вам се опрости ако сте помислили да је ова нумера, на последњем студијском албуму групе Блонди пре него што су се распали на 17 година, једна од великих поп случајности, која се појавила само годину дана после теме Шине Истон за филм са Роџером Муром.

Али то није била никаква случајност.

Ова песма је оригинално била одабрана као тема, али су се продуценти у последњи час ипак одлучили за Шину Истон.

Блондин покушај да уђе у Бондов универзум се изјаловио.

Потпис испод фотографије, Нил Тенант и Крис Луов - Пет Шоп Бојс

Филм: Дах смрти (1987)

Изгубили од: А-ха

Боља од одабране теме? Да

Најбондовскији стих: Попут ћутљивог Криса Лоува, ту нема стихова

Песма која је на крају постала „This Must Be The Place I Waited Years To Leave" за албума ПСБ-а из 1990. године Behaviour оригинално је била одабрана за дебитантски наступ Тимотија Далтона као Бонда - продуценти су били импресионирани успехом Duran Duran-ове „A View To A Kill" на топ листама неколико година раније.

Избор је на крају пао на норвешки поп трио А-ха, али је завршена песма „симпа ујака који избацују хитове", како из зове ББЦ Култура, сушта есенција приградске чамотиње коју овај дует тако добро дочарава.

Није тешко ово замислити са гласним гудачима уместо синтисајзера у позадини, док необична совјетска грандиозност само чека да се распиштољи.

Потпис испод фотографије, Ејс оф Бејз (Ace of Base)

Филм: Златно око (1995)

Изгубили од: Тине Тарнер

Боља од одабране теме? Ни боља ни гора

Најбондовскији стих: The world will take us to the end/ Tomorrow's foe is now a friend

Ако сте се некада питали како би Бондова тема звучала кад би је отпевала шведска еуроденс група Ace of Base… е па, не морате више да се питате.

Бенд је био тестиран за могућу Бондову тему за дебитантски наступ Пирса Броснана у Златном оку из 1995. године.

Направљен је демо снимак, али се потом од њега одустало у корист верзије Тине Тарнер, коју су написали Боно и Еџ из У2.

Ова нумера - можете да послушате демо верзију овде - на крају је постала „The Juvenile" на њиховом албуму из 2002. године Da Capo.

Аутор фотографије, ББЦ Потпис испод фотографије, Палп (Pulp) на Гластонберију 1995. године

Филм: Сутра не умире никад (1997)

Изгубили од: Шерил Кроу

Боља од одабране теме? Да

Најбондовскији стих: The city streets are littered/ With the casualties/ The could haves/ The should haves/ And the would've beens

Кад су продуценти тражили песму за Сутра не умире никад Пирса Броснана, били су посебно расположени, па су затражили од неколико бендова да приложе свој допринос.

Један од оних из ширег избора био је и Pulp, бритпоп бенд који је постао национално благо у Великој Британији захваљујући „Common People" из 1995. године.

У правом бондовском духу откуцавања темпиране бомбе, нису имали превише времена да то ураде.

„Било је то баш чудно. Направили су ситуацију типа Амерички идол, где су тражили од девет различитих извођача да смисле бондовску песму", изјавио је фронтмен Џарвис Кокер за Тајм аут.

„Послушали су девет различитих покушаја да се tomorrow never dies уклопи у стихове. У среду нам је речено да је рок у петак.

„И тако, полудео сам кад су се одлучили за Шерил Кроу."

Аутор фотографије, ББЦ Потпис испод фотографије, Џо Вајли

Филм: Скајфол (2012)

Изгубили од: Адел

Боља од одабране теме? Јесте по бомбастичности, не по самој мелодији

Most Bond-like lyric: You don't have long/ I am on to you/ The time it has come to destroy/ Your supremacy

Бондов тим му заправо није тражио песму, али Muse би им је можда сам понудио.

У интервјуу из 2012. године за ББЦ, бубњар бенда Дом Хауард само се насмејао на могућност да би њихова хистерична рок опера могла да краси уводну шпицу филма.

Али да ли се стварно само шалио? „Има благи наговештај бондовске атмосфере - чак и полуди а ла Live and Let Die негде у средини.

Колико знам, могли би да је искористе за следећи филм о Џејмсу Бонду, али не знам шта се дешава с тим. Чуо сам да је Адел ради!".

Аутор фотографије, ББЦ Потпис испод фотографије, Рејдиохед (Radiohead)

Филм: Спектра (2015)

Изгубили од: Сема Смита

Боља од одабране теме? Да

Најбондовскији стих: The only truth that I could see/ Is when you put your lips to me

Radiohead делују истовремено као бенд са најмање шанси да има везе са трејлером за Бонда и као најприроднији: њихов књишки, књижевни доживљај рока више пристаје уметничким филмовима него трилерима са пуцњавом, јурњавом колима и експлозијама једног класичног Бонда, а опет у својим редовима имају једног од најбољих композитора филмске музике данашњице.

Ова петоминутна епска нумера комбинује стилизованог класичног Џонија Гринвуда са најсабласнијим гласом Тома Јорка, и дувачком и гудачком позадином која се лелуја као пијани оркестар на узбурканом мору.

Бенд ју је снимио током сесија за албум из 2016. године A Moon Shaped Pool; Бондов тим је, на крају, одлучио да је сувише мрачна.

Мада имајући у виду крајњи резултат - уводна секвенца Сепктре има изразито језиву атмосферу, са све кракеновским октоподима и мексичким маскама смрти - то никад није био посао за Кејти Пери и сличне.