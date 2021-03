Греми награде 2021: Седам момената на које треба да обратите пажњу

1) Тејлор Свифт у друштву Френка Синатре, Пола Сајмона и Стивија Вондера?

Конкуренција је озбиљна - у овој категорији номиновани су и Лејди Гага и Аријана Гранде са песмом Rain On Me , Тејлор Свифт и Бон Ајвер са песмом Exile , као и дует Џастина Бибера и Куаве (Quavo) - Intentions .

3) Повратак Евровизије на Греми

У ствари, једина друга песма са Евровизије која је била близу Гремија је Ooh Aah... Just A Little Bit Ђине Г, која је номинована у категорији најбоље плесне нумере 1998. године.

Ова година не разбија образац - али ипак постоји номинација у вези са Евровизијом. Реч је о нумери из Нетфликсовог филма The Story Of Fire Saga .

Али ту је Били Ајлиш са насловном нумером за нови филм о тајном агенту Џејмсу Бонду - No Time To Die .

Били Ајлиш, иначе, има има четири номинације, међу којима је и она за најбољу песму године Everything I Wanted .

Епл се такође бори за главну награду вечери - за најбољи албум (њен се зове Fetch The Bolt Cuttersс ).

5) Мерил Стрип би могла да добије првог Гремија - захваљујући пауку

Номинована је у категорији аудио књига - захваљујући нараторству дечијих књига попут Тhe Velveteen Rabbit, The Tale of Peter Rabbi и другим делима која не говоре о зецу.