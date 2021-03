Оскар 2021: Финчеров „Манк“ има највише номинација - десет, „Quo vadis, Aida" у трци за награду

По шест номинација је добило неколико филмова - Отац (The Father), Judas and the Black Messiah, Минари, Земља номада(Nomadland) и Суђење чикашкој седморци (The Trial of the Chicago 7).