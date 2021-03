Аустралија и друштвене мреже: Фејсбук пристао да плати „значајан износ" за објављивање вести аустралијских медија

Њуз Корп Аустралија контролише око 70 одсто новина на континенту, уз Аустралијан (The Australian), Дејли Телеграф (The Daily Telegraph) и Хералд Сан (The Herald Sun), такође поседује и сајт news.com.au.