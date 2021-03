Краљевска породица: Унука британске краљице се породила, Елизабета десети пут бака

„Стигао је врло брзо. Нисмо стигли до болнице, родио се на поду купатила", рекао је Мајк Тиндал (42), описујући рођење у његовом подкасту - Добар, лош, рагби (The Good, The Bad & The Rugby).