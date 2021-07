Музика: Кингс оф Лион о Мику Џегеру, фризурама из карантина и писању песама на салветама

Марк Севиџ

ББЦ новинар у области музике

Пре 37 минута

Аутор фотографије, Matthew Followill Потпис испод фотографије, Kings Of Leon: „Желели смо да снимимо само један албум и продамо хиљаде примерака"

Пре двадесет година, много пре него да Кингс оф Лион (Kings of Leon) почну да свирају на највећим фестивалима, Кејлеб Фолоувил је направио договор са једним пријатељем.

„Он и ја смо насумично посећивали барове широм света", изјавио је певач.

„Где год да смо се нашли, уколико имамо слободан дан, ставили бисмо прст на мапу и рекли: 'Океј, идемо у овај мали бар'."

„Седели бисмо тамо и узели салвете. Ја бих писао поезију, а он би цртао.

„А онда бисмо их разменили и рекли: 'Океј, ко год од нас двојице први постане познат, свеједно ти имаш моје текстове - а тако и ја имам твоје цртеже'."

Непотребно је наглашавати да је његов пријатељ боље прошао.

Потписан примерак Кејлебовог текста песме Use Somebody недавно је продат на аукцији за 6.600 долара - тако да би те вином умрљане песме заправо могле да буду јако вредне.

Кејлеб је такође сачувао неке салвете са стиховима, тако да с времена на време наиђе на неку у његовом дому у Нешвилу.

„Отворим књиге и пронађем салвете из барова широм света", каже Кејлеб.

„Неке песме нису баш најбоље, али то само говори колико су пијане биле те вечери.

„Али свако мало наиђем на неке на неке солидне - не могу да се сетим када сам их написао, нити како, али свакако могу да ме учине поносним."

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Бенд је познат по песмама Molly's Chambers, The Bucket, Sex On Fire и Supersoaker

Певач је заронио у сопствену архиву док је писао песме за осми албум бенда Kings Of Leon - When You See Yourself, који је објављен почетком марта ове године.

Речи песме Fairytale старе су десет година.

Такође, текст песме Supermarket потиче из 2008. године, када се Кејлеб осећао „мало усамљено" на турнеји, убрзо пошто је започео везу са садашњом супругом, моделом Лили Алдриџ.

„Не идем никуда… уколико имаш времена", пева Кејлеб.

„И дуг је и тежак пут / док стигнем до тебе."

Убрзо пошто је снимљена, песма Supermarket добила је потпуно ново значење, како је пандемија корона вируса раздвојила пријатеље, породице и бендове.

„Снимљена је пре него да се све ово деси", каже певач.

„Али ако обратите пажњу на речи, заправо звуче мало пророчки. Чудно је како се то поклопило."

Остале песме су краће настајале.

Речи песме A Wave исцуреле си из Кејлеба, без напора, у студију.

Слике крштења и васкрсења указују на неку врсту суочавања са самим собом - али певач не жели да истражује због чега је спонтано отпевао како се „исушује" и вода га „запљускује док се поново не осети живим".

„Откривање тога би можда имало терапеутски ефекат, али не знам", каже.

„Претпостављам да сам мало више попио вече пре тога, па сам био мало раздражљив."

Крећи се као Џегер

Чланови овог бенда чувени су и по капацитетима испијања алкохола.

Још откако су се 2003. године прославили деби јужњачким рок албумом Youth and Young Manhood, Kings of Leon пратила је репутација момака који жестоко живе, тако и пију и јуре групи девојке.

Момци о каквима сте могли да читате у старим издањима часописа Ролинг Стоун.

Чак и прича о настанку бенда звучи као да је истргнута са страница књиге о историји рока: Тројица синова свештеника који су се заљубили у рок музику (и начин живота који уз њу иде) и киднаповали рођака како би оформили бенд.

Убрзо су њихови енергични живи наступи и отресити гитарски рифови привукли симпатије музичара који су их инспирисали.

Кејлеб још памти када је Мик Џегер први пут дошао на њихов наступ, у Брикстон Академији 2004. године.

„То нас је доста ометало, јер смо свирали и било је неколико празних места на врху.

„Али док сте рекли 'кекс', ту се створио Мик Џегер који је почео да витла рукама по балкону и плеше.

„Погледали смо се и били у фазону: 'Човече, ово је стварно нереално'.

„Ја сам почео мало више да мрдам куковима. Да, дефинитивно сам плесао као никада пре тога."

Били су популарнији у Великој Британији него код куће - али то се променило изласком њиховог четвртог албума Only By The Night, који је продат у 6.2 милиона примерака и садржи радијске хитове попут Sex On Fire, Use Somebody и Revelry.

Међутим, осим успеха, стално су их пратиле и приче о свађама у бекстејџу и пијаним сесијама у студију.

Такав начин живота им се обио о главу 2011. године када се током једног наступа у Даласу Кејлеб обратио публици: „Отићи ћу сад до бекстејџа, исповраћаћу се, попићу пиво и вратићу се да одсвирам још три песме."

Није се вратио те вечери.

Његов брат, басиста Џеред Фолоувил, рекао је публици: „Мрзите Кејлеба, а не нас".

Остатак турнеје је отказан, а певач се одрекао пића скоро на скоро годину дана, док су чланови бенда покушавали да поправе односе - и каријеру.

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Фотографија из раније фазе: Метју, Нејтан, Кејлеб и Џаред

Можда су због тога наредним албумом Mechanical Bull играли на сигурно, држећи се стадионских рок химни по којима су постали познати.

Продрмали су публику 2016. године албумом Walls, када су довели Маркуса Џревза, продуцента бендова Arcade Fire и Florence + The Machine, који је открио мрачнију страну њиховог препознатљивог звука.

На новом албуму, који је такође Џревз продуцирао, бенд се налази у више контемплативном расположењу, осврћући се на младалачку бујност (Time In Disguise), старење (Fairytale) и познату романтику (When You See Yourself, Are You Far Away).

Кејлеб је почео да пише песме у током мрачне зиме 2019. године, након што се „прашина слегла, а поклони отпаковали".

„Јануар у Нешвилу је скоро довољно хладан да пада снег, али не сасвим.

„Само је много магловито и пљушти киша и обично се тада завучем у моју малу радну собу и почнем да пишем."

„Тужно је зато што је мени рођендан у јануару, а чини ми се да је то месец који сви највише мрзе - али често ми мисли оду у нека лепша времена на турнејама, тако да почнем да пишем о томе и покушам да побегнем на тренутак."

Продужени албум

На новом албуму нису искључиво окренути сами себи.

Claire & Eddie говори о климатским променама, док је The Bandit прича о разбојнику и ловцу на уцењене главе.

Све то нас наводи да се запитамо да ли је Кејлеб икада размишљао да напише причу која траје дуже од четвороминутне рок песме.

„Размишљам понекад о томе", каже.

„Можда једног дана напишем књигу за децу, или тако нешто. Нешто са сликама, како бих људима скренуо пажњу са мојих речи."

Албум је сниман десет месеци у студију Блекбирд у Нешвилу, а Kings Of Leon су свирали на старим инструментима из шездесетих година, што им је омогућило да експериментишу са мелодијама и аранжманима.

Толико су се добро забављали да је снимање настављено чак и након иницијалног рока у новембру 2019. године.

Албум има неколико додатних песама које су написане и снимљене у тих додатних неколико недеља.

Када је почела пандемија корона вируса, одлучили су да сачекају са издавањем албума док се не заврши карантин, несвесни колико ће дуго заправо трајати.

Чак и Кејлеб види „велику паузу" као поклон.

„Јер када се ствари врате у нормалу, знамо какав је процес: Снимите албум, па одете на турнеју од шест месеци, па се вратите кући и одмарате шест месеци, па се враћате у студио.

„Тај процес није део наших живота сад, па зашто само не бисмо наставили да снимамо музику?".

Аутор фотографије, Matthew Followill Потпис испод фотографије, Бенд каже да се нада да ће наставити да свирају на лето

Карантин је омогућио певачу да експериментише са косом, чак се вратио локнама по којима су Kings Of Leon били препознатљиви на почетку каријере.

„Све сам пробао", смеје се.

„Имао сам сваки облик браде и бркова који можете да замислите.

„Бркови су ми били сјајни једно време, али супруга није баш била одушевљена."

Са друге стране, његов двогодишњи син, Винстон Рој, одлепио је када су бркови нестали.

„Навикао је да ме види са некаквом брадом читав живот, и када сам обријао бркове више није хтео да се дружи са мном, што је било поприлично тужно."

Када је албум коначно изашао, ствари полако почињу да се захуктавају за Фолоувилове.

Шта год да следи, он је просто одушевљен што је бенд опстао оволико дуго.

„Увек смо мислили да ако снимимо један албум и продамо хиљаде примерака, моћи ћемо једном годишње да одржимо концерт на који би дошло 10.000 људи."

„Потпуно је лудо што имамо осам издатих албума, али смо истовремено јако захвални на томе.

„То је нешто што нисмо могли да замислимо."