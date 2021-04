Америка и музика: Марвин Геј - миљеник жена и музички револуционар

Пре 28 минута

Aлбум кантаутора Марвина Геја What's Going On био је револуционаран - променио је звук и теме соул музике и од тада није престајао да утиче на музичаре и да их инспирише.

Он је 1965. године прешао на софистициранији стил соула који најбоље отелотворује песма How Sweet It Is.