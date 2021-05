Музика и звезде: Кајли Миног је најпотцењенија поп икона

Аутор фотографије, Mari Čalmers PR

Аустралијска звезда је на 15. албуму названом Disco понудила бескомпромисни ескапизам у тешким временима, а Ник Левин открива због чега јој је тешко оделети.

Кајли Миног је најшармантнија и најненаметљивија поп суперзвезда у својој бранши. Можда никада није била провокативна као Мадона или имала задивљујући глас као ривалка Мараја Кери, али је њена каријера била једнако фасцинантна и дуговечна.

Крајем 80-тих, када се пробила синглом Loco-Motion, подругљиво су је звали „распевани папагај", а данас је позлаћена икона чије име представља синоним за неодољиво плесно поп савршество.

У лондонском Музеју Викторије и Алберта организована је 2009. изложба „Кајли Миног: Слика поп звезде" на којој је истакнут њен утицај на модне трендове.

Мадона јој је одала признање 2009, када је наступила у мајци на којој је било истакнуто њено име.

Данас Кајли као утицај наводе припаднице нове генерације уметница, између осталих: Дуа Липа, Ким Петрас и Алис Чејтер.

„Она је једноставно потпуно заокружена поп звезда", каже Чејтер.

„Њене песме, спотови и слике су увек запањујуће добри."

Шестог новембра прошле године Миног је објавила 15. студијски албум Disco, заводљиву колекцију бљештавих клупских снимака који дефинитивно правдају име албума.

Песме, које потписује заједно са Ричардом „Бифом" Стенардом, продуцентом Spice Girls и Фијоном Биван, сарадницом Еда Ширана, представљају увезану соничну целину која испоручује добродошлу експлозију ескапизма плесног подијума.

У тренутку када њени фанови не могу да иду на рејвове или концерте, Миног је мудро схватила да би повратак вољене узданице музичке индустрије - што, после више од три деценије хитова које је испоручила, она несумњиво јесте - изворним начелима био велика утеха за њих.

Од раскошног фанка у песми Real Groove до говорне импровизације изведене у кемп маниру на врхунцу Where Does the DJ Go?, преко шљаштећег сингла Say Something и гудачима наквашене екстазе у I Love It, албум одише карактеристичкним поимањем уживања и оптимизма.

Када у Dance Floor Darlin пита: „Хоћеш ли да будеш мој плесни подијум, драги?", одговор фанова ће бити језгровито - хоћемо!

Кајли се мења у складу са временом не губећи притом никада квалитет који је само њој својствен: сваки албум је био модеран, а ипак непогрешиво њен

И док су за певачице попут Мадоне и Лејди Гаге резервисани епитети: „иноваторка" и „камелеонка", музичка еволуција Кајли Миног је увек била мање скоковита.

У односу на друге велике звезде, које су мењале имиџ уводећи концептуални алтер-его - Бијонсина Саша Фирс, на пример - различите фазе кроз које је Кајли пролазила тумаче се као итерација њене увек убедљиве озарене персоне: имали смо „Поп Кајли", „Инди Кајли" и „Кантри Кајли"; сада смо у фази „Диско Кајли".

„Кајли се мења у складу са временом не губећи притом никада квалитет који је само њој својствен: сваки албум је био модеран а ипак непогрешиво њен", каже ХЕРР, британски дрег перформер који је био домаћин вечери посвећених Кајли у лондонској дворани Тhe Glory намењеној ЛГБТ популацији.

„Због тога што њени љубитељи припадају најразличитијим слојевима друштва, сматрам да њена звезда неће скоро згаснути."

Ако одете на њен наступ, видећете неколико генерација поп приврженика како се тискају са чувеним припадницима њене фановске базе из редова ЛГБТ заједнице.

Педесетдвогодишња певачица је статус интернационалне звезде пре две године тријумфалним наступом на фестивалу Гластонбери, у тзв. термину за легенде.

То је био и најгледанији наступ са фестивала који је преносила британска телевизија, потукавши рекорде који је претходно држао Ед Ширан.

Иако је Миног била упадљиво млађа од легенди које су у последње време наступале у том термину, између осталих: Доли Партон, Лајонел Ричи и Бери Гиб, њено ангажовање не представља изузетак.

У многим земљама, попут Француске, Немачке и родне Аустралије, она припада уском кругу најпродуктивнијих поп аутора генерације.

У Британији, где живи и планира каријеру, забележила је 34 песме које су стигле међу првих десет места на листи синглова.

Међу њима су сада већ општепознати класици, попут I Should Be So Lucky, Better the Devil You Know и Spinning Around.

Аутор фотографије, Alamy Потпис испод фотографије, Кајли је утврдила свој статус интернационалне звезде прошлогодишњим наступом на фестивалу Гластонбери, на ком јој се као гост придружио Крис Мартин из састава Coldplay

Албум Disco је дебитовао на првом месту британске топ-листе, па је тако Кајли постала прва певачица која је током пет деценија заредом у свакој декади имала албум на врху листе.

Иако у Америци има само два сингла која су се нашла међу првих десет на тамошњој листи - Loco-Motion (1988) и I Can't Get You Out of My Head (2001) - веома је популарна међу фановима поп музике из редова клабера и ЛГБТ популације.

Сингл Dancing из 2018. био је њен четрнаести сингл који је освојио врх листе плесне листе Билборда, а за песму Come Into My World је добила признање Греми у категорији најбоље плесне нумере.

Почетак који није обећавао

Дуговечност њене каријере делује још импозантније ако имамо у виду колико је била потцењена када је почињала крајем 80-тих.

Одрасла у предграђима Мелбурна, ћерка књиговође и бивше балетске играчице, прославила се најпре улогом жустре ауто-механичарке Шарлин Мичел у аустралијској сапуници Суседи.

Иако је питка серија постала веома популарна у Британији, Миног није дочекана као велика звезда када је у октобру 1987. стигла у Енглеску како би радила са музичким и продукцијским тимом Сток-Еткен-Вотермен.

Њена обрада песме Loco-Motion, класика Керол Кинг из 60-тих, постала је изненађујуће велики хит у Аустралији и чекао се следећи сингл, али заузети британски продуцентски трио је сматрао да Кајли није приоритетан клијент.

Мајк Сток је касније признао да су „увредили" деветнаестогодишњу Миног оставивши је да чека недељу дана, а онда су следећи сингл написали за „око 40 минута".

Упркос трапавом почетку сарадње са тимом Сток-Еткин-Вотермен, наставак је био више него плодоноснан.

Поменута напречац написана песма, I Should Be So Lucky, освојила је врхове листа у Енглеској, Немачкој и Аустралији, а потом је у сарадњи са британским продуцентским тријом снимила већину песама које су се нашле на њена прва четири албума.

Као њихов најважнији аутор, започела је каријеру на биртанској листи стигавши четири пута до другог места синглова у периоду 1987-1989.

Међу њима је и друга верзија песме Loco-Motion која је покорила Америку.

Још импозантније делује податак да је, желећи да модернизује њихов тада већ потрошени звук, успела да покрене „фабрику хитова" албумом Rhythm of Love.

Тај албум је похарао листе 90-тих захваљујући хитовима са тврђим, хаусом инспирисаним звуком: Better the Devil You Know, What I Have to Do? и Shocked.

Аутор фотографије, Alamy Потпис испод фотографије, Прославила се улогом жустре ауто-механичарке Шарлин Мичел у аустралијској сапуници Суседи

У том тренутку је потписала уговор са популарном независном етикетом Деконстракшн рекордс и започела најексперименталнију фазу у каријери.

Албум потписан именом и презименом из 1994. пригрлио је звук близак денс-попу и продао се добро, мада не и сјајно, махом захваљујући изузетним сингловима Confide in Me и Put Yourself in My Place.

У првом је понудила заводљиву мешавину трип-хоп ритмова и блискоисточних гудача, док је у другом ућуткала критику понудивши своју најбољу вокалну изведбу до тада.

Међутим, Impossible Princesss из 1988. снимљен је са потпуно другачијом идејом, представивши интроспективнију Миног која је желела да се опроба у жанру алтернативног рока као и тежем електронском звуку.

Бритпопом инспирисан први сингл Some Kind of Bliss, који је написала са двојицом чланова бенда Manic Street Preachers, био је њен први сингл који није ушао у првих 20 места листе синглова у Британији.

Том Аспол, певач и текстописац, чију је песму Indiana Миног обрадила (и преименовала у Feels So Good) на албуму Kiss Me Once из 2014, каже да је овај понекад ниподаштаван Кајлин период кључ за разумевање њене дуге каријере.

„После пола деценије проведених на врху са продуцентским тријом Сток-Eткен-Вотермен, могла је да ужива у слави, али је уместо тога одлучила да ризикује и да се развија као извођач и текстописац", каже он.

„Мислим да је управо то било пресудно у њеном издвајању од такозваних 'произведених' уметника тог времена."

Аспол истиче да је Миног, када је била спремна да се поново опроба у чистокрвом поп звуку касних деведесетих, могла да „црпи из својих славних тренутака с почетка каријере као и да се ослони на свој уметнички интегритет", што је била моћна комбинација која ју је учинила „незаустављивом".

Када се Миног поново вратила попу, започела је њена друга фаза на трону.

Пошто се Impossible Princess показао као најмање успешан албум у дотадашњој каријери, вратила се у великом стилу са сладуњавим и веселим Light Years и врцавим хитовима: Spinning Around, On a Night Like This и Kids, у којој гостује Роби Вилијамс.

Затим је уследио врхунац каријере, албум Fever из 2001, са платинастим тиражом у САД, и сингловима који представљају модерно продуцирано диско савршенство: Love at First Sight, In Your Eyes, Come Into Your World и I Can't Get You Out of My Head, који је обележио епоху.

„То је био један од оних тренутака када се планете ускладе и све профункционише - песме, имиџ, тренутак", рекла је скроо Минг за ББЦ.

Чејтер се присећа како је опонашала карактеристичне плесне покрете из I Can't Get You Out of My Head у школском дворишту.

„То је прво сећање које везујем за Кајли, све у вези са том песмом и видеом било је за мене задивљујуће", каже она.

Аутор фотографије, Alamy Потпис испод фотографије, Деведесетих година, Кајли се удаљила од поп корена и окренула провокативнијем изгледу и звуку.

Иако се коцкице нису склопиле на исти начин за следеће албуме, чак и кад је изгледало да ће се успех поновити са албумом Afrodite из 2010, Миног никад није престала да прави врхунске клупске посластице.

Од заводљиве Slow из 2003. до овогодишње дрске Magic, преко Wow из 2007, Lovers из 2010. и Timebomb из 2012, увек је успевала да изненади неким адутом из рукава.

Када је прошле године компилацији највећих хитова Step Back in Time: The Definitive Collection дала нетипично хвалисав поднаслов „чистокрвни поп од 1987." - то није било претеривање.

На врхунцу каријере, али и за време релативних падова, увек је могла да рачуна на подршку ЛГБТ обожавалаца, који су јој остајали верни и када је напустила шљокичави диско зарад озбиљног кантри попа на албуму Golden из 2018.

Кајлина магија

„Познато је да се квир становништва најснажније идентификује са извођачима који се суочавају са тешким ситуацијама, и Кајли је свесна тога", каже ХЕРР, алудирајући на дијагнозу рака дојке која јој је успостављена 2005. и опоравак након хемиотерапије.

„Она је борац и то нам само по себи даје снагу. Поврх свега, узвратила је фановима непрестано се борећи за њихова права."

Миног је 2016. године чврсто подржала успешну кампању „Реци да, Аустралијо" за увођење истополних бракова у Аустралији.

Њен тадашњи вереник, глумац Џошуа Сас, рекао је да се пар неће венчати док сви у домовини Кајли Миног не буду имали иста права без обзира на сексуално опредељење.

Аспол истиче да је веза Миног са многим ЛГБТ фановима дубоко укорењена.

„Чини ми се да у мени као геј особи одређене генерације и даље постоји заостала туга и горчина из младости, а Кајли је увек била противотров за то", каже он.

Када ју је певач и текстописац Руфус Вејнрајт издвојио као једну од топ десет геј икона у 2006, описао ју је као „анти-Мадону" јер нуди светлост тамо где њена провокативна колегиница све више мрачи", рекао је он.

До тренутка када је био најављен невероватно забаван концерт на Гластонберију 2019, Миног је већ израсла у уметницу која ужива у контакту са публиком.

Данас припада врху листе неколицине музичара који могу да осмисле и изведу турнеје са спектакуларном продукцијом попут Aphrodite: Les Folies Tour из 2011, посвећене грчкој митологији и са сценом са толико фонтана и млазница воде да су поједини фанови изабрали да седе у обележеној „зони прскања".

Чејтер је подржала учешће Миног на брајтонском прајду 2019. коментаришући да је за њу гледање наступа старије колегинице из непосредне близине било „откровење".

„Одувало ме је колико је убедљива на бини као и то што има безрезервно поверење публике", присећа се она, хвалећи истовремено „и секси и елегантни" стил своје колегинице.

„Све док је не видите уживо", додаје Чејтер, „мислим да не можете да сагледате колико је истински незаборавних песама потписала. Она не стаје, већ ниже хит за хитом."

„У суштини, Миног поседује помало збуњујућу али веома привлачну црту коју не повезујемо нужно са суперзвездама поп музике: љупкост.

Њена скромност и природна резервисаност - чак и током врхунаца на наступу на Гластонберију уздржала се да покаже да су је емоције преплавиле - подривају излизани наратив да је за освајање музичке индустрије потребна немилосрдна амбиција.

„Никада нисам чуо да је неко рекао иједну лошу реч о Кајли", каже Аспол.

„Свако ко је на било који начин сарађивао са њом, или је само на кратко срео, био је пун љубави према њој."

Истиче како је Миног такође даје „огромну подршку" својим колегиницама.

„Погледајте њен Твитер - непрестано охрабрује друге жене, што много говори о њој", додаје.

Аутор фотографије, Alamy Потпис испод фотографије, Кајли је на врху листе најбољих живих извођача, са спектакуларном продукцијом попут оне представљене 2011. на турнеји „ Aphrodite: Les Folies Tour " инспирисане старом Грчком

На неки начин, Кајлина љупкост може делимично бити разлог због ког су је понекад потцењивали.

У интервјуима делује весело и аполитично јер је итекако свесна свог циља, а то је ескапизам, а не друштвени коментар: у том погледу има доста сличности са својом хероином Доли Партон, још једном преданом уметницом која никад не спушта маску.

Ако бисте срели Миног у супермаркету, пожелели бисте да вриснете од узбуђења, али бисте се суздржали да је не бисте шокирали.

У исто време, било би грешка поистоветити приступачност са просечношћу.

Она је на сцени више од 30 година страствено и са стилом избацујући бриљантне поп песме, остајући све време у суштини допадљива особа - нимало лако у тако суровој индустрији.

Некада „распевани папагај" израстао је у блиставог поп орла.