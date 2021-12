Музика: Дејви Боуви - магичан пред камерама колико и са микрофоном

У међувремену, недавно је магазин Вог на насловној страни објавио провокативну фотографију са Херијем Стајлсом у хаљини, ноншарлантно занемаривши чињеницу да је Боуви то први урадио 1970, када се фотографисао у заносној цветној хаљини, коју је дизајнирао Мајкл Фиш, за омот албума The Man Who Sold the World.