Филм, Холивуд и смрт: Како је све умирао Шон Бин

Пре 47 минута

Прича о смртима Шона Бина

У међувремену је страдао од муниције најразличитијег калибра, а међу бруталније смрти спада и она из филма The Hitcher , када је добио сачмаром у главу из близине.

Једна од најзанимљивијих смрти Шона Бина догодила се 1990. године у филму The Field , када је играо младог фармера чији отац је болестан.

У једном филму је закопан жив ( Don't Say a Word ), а једном су га коњи рашчеречили ( Black Death , 2010).

Како је Бин почео да одбија смрт

Прича о животу Шона Бина

Почетком каријере доста је играо у Шекспировим драмама, а дечачке снове донекле је испунио улогом у филму Када субота дође ( When Saturday Comes ).

Шта даље?

Сцена из Господара прстенова када каже да није баш тако лако ушетати у Мордор - „оne does not simply walk into Mordor" - добила је безброј интернет верзија.