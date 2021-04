На дан доделе награде Оскар 2021: 19 штреберских опаски - од Бората до Босмана

Пре 1 сата

1. Борат је већ оборио један оскаровски рекорд.

2. Номинација Чедвика Босмана је необичнија него што сте и мислили

3. Категорија за најбољи филм нема Душу

4. Последњи пут су победници из категорија најбоља глумица и најбољи глумац играли у истом филму 1998. године

5. Победник у категорији Златни глобус за најбољу споредну женску улогу, још од 1976. године није пропустио номинацију за Оскара.

6. Глен Клоуз је била најбоља (и најгора) глумица 2020. године

7. Први пут у историји доделе Оскара су свих пет номинованих филмова у категорији за најбољи оригинални сценарио у трци и за најбољи филм.

9. Виола Дејвис се не задржава дуго

10. Номинација за филм Бели тигар одржава 20 година стару традицију

Филмови Knives Out , Straight Outta Compton , In Bruges и Molly's Game само су неки од њих.

11. Мери Џеј Блајџ поставља нове трендове

12. Најстарија номинована особа ове године је 89-годишња Ен Рот, костимографкиња из филма Ma Rainey's Black Bottom

13. У филму Јуда и Црни месија нема главне улоге.

14. Сви добитници из глумачких категорија би могли да буду припадници мањинских етничких група.

15. Ово је прва година да су две жене номиноване за режију.

16. Борат је нови Кум.

Остали филмови су The Thin Man, његов наставак After The Thin Man;Хазардер (The Hustler) и Боја новца (The Color of Money) и - наравно, Кум и Кум 2.