Оскар 2021: Тридесет година после „Јагањаца" - нова златна статуа за Ентонија Хопкинса

Пре 10 минута

Хопкинс је тако у својој 83. години постао најстарији добитник Оскара за глуму, а други Британац, Данијел Калуја, добио је Оскара за најбољу споредну мушку улогу у филму Јуда и црни Месија ( Judas and the Black Messiah ).

Ентони Хопкинс - велико изненађење

Велика ноћ за Земљу номада

Велики победници

Земља номада (Nomadland) - 3 ОскараОтац (Тhe Father) - 2Јуда и црни Месија (Јudas and the Black Messiah) - 2Ma Rainey's Black Bottom - 2Манк - 2Душа (Soul) - 2Звук метала (Sound of Metal) - 2