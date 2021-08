Музика: Због чега поп звезде користе простетичкe маске

Пре 23 минута

Аутор фотографије, Republic records

Фанови су први пут видели лице ди-џејке, продуценткиње и поп иноваторке Софи (Sophie) 2017. године.

Током каријере, ова експериментаторка која је трагично настрадала у јануару 2021, у 34. години, остала је готово потпуно маскирана, скривена из ди-џеј пулта; на омоту албума, уместо лица налазе се изобличене линије налик вијугавој структури ДНК.

Потом је, 10. октобра 2017, Софи је аплоудовала видео клип за песму It's Okay To Cry, у ком уметница гледа право у камеру у тренутку разоткривања.

Међутим, оно што одмах упада у очи јесте простетичка шминка која подебљава образе уметнице тако да личи на херувимског анђела, док нас Софи уверава: „Мислим да је најбољи део човека његова унутрашњост."

Аутор фотографије, Transgressive Records Потпис испод фотографије, Када се појавила са простетичким образима, иновативна музичарка и продуценткиња Софи је многима прокрчила пут

It's Okay To Cry је представила лице уметнице истовремено најавивши албум Oil of Every Pearl's Un-Insides из 2018, који је спојио трансџендеризам и трансхуманизам - филозофија према којој ће човек достићи своје највеће потенцијале ако се технолошки унапреди.

Песме попут Faceshopping и Immaterial сугеришу да технологија (укључујући простетичку шминку) може побољшати нашу самопрезентацију трансцендирајући тако наше полно, опипљиво сопство.

Помоћу музике, Софи је пласирала идеју да ћемо свету боље представити нашу унутрашњост и најбоље делове нашег бића ако будемо од наше коже правили нову.

То није просто питање упадљивости, већ суштине.

Две године након тога, модели етикете Баленсијага су, на представљању колекције пролеће/лето 2020. на Париској недељи моде, прошетали модном пистом, а лица су им била модификована на сличан начин.

У најави за тај догађај налази се објашњење према ком модели са простетичком шминком представљају „поигравање са мерилима лепоте данас, у прошлости и у будућности".

Модна писта је увек била место где су се представљале нове замисли, те не чуди што је након Баленсијагине ревије, која се надовезује на Софину естетику, простетичка шминка преплавила поп музику и ушла у мејнстрим визелну културу.

Раније се могла видети искључиво у хорорима Б продукције или на члановима бројних метал бендова, док данас чини да неке од најпознатијих звезда изгледају готово непрепознатљиво - на пример, у најскорије време, Лејди Гага, Тејлор Свифт и Лил Наз Икс (Lil Nas X) су почели да је користе како би проширили свој уметничку митологију и изазвали саму природу својих тела.

Репродуковање мултимедијског садржаја на вашем уређају није подржано Потпис испод видеа, У Дубаију „не смеш да гледаш жене као блесав“, али можеш да зарадиш

Привлачења пажње

Ипак, када говоримо о коришћењу простетичке шминке, The Weeknd је вероватно привукао највећу пажњу јавности истичући је у први план током промоције последњег албума.

У јануару прошле године, у видео споту за велики хит Blinding Lights, изгледао је готово унакажен, крвавог лица.

Затим му је у марту била одрубљена глава у споту за In Your Eyes, да би најзад, неколико месеци касније, била припојена на тело другог човека у видеу за Too Late, који се надовезује на простетичке главе бренда Гучи, ношене на модној писти.

У новембру исте године, његово лице је било готово потпуно прекривено завојима када се појавио на додели Америчких музичких награда; коначно, у јануару ове године, ти завоји су скинути како би у споту за песму Save Your Tears било приказано гротескно набрекло и извијено лице; нос, усне и образи певача растегнути су попут карамеле.

Аутор фотографије, Balenciaga Потпис испод фотографије, Током представљања колекције пролеће/лето 2020. на Париској недељи моде, лица манекена куће Баленсијага била су модификована

Пред наступ на Супербоулу почетком фебруара, The Weeknd је, најзад, у разговору за Верајети објаснио због чега је прибегао „режи ме" визуелној нарацији: „Сви ти завоји на глави одражавају апсурдну холивудску селебрити културу и људе који манипулишу собом из површних разлога угађања и како би били признати", каже он.

То што звезде великог формата испробавају простетичку шминку и радикално мењање изгледа засигурно није никаква случајност у доба побољшања и модификације тела, уз развој егзоскелетона, функционалних роботских кукова, вештачких вагина, тродимензионалних принтева ушију, бионичких сочива, трансплантације лица и јефтиније пластичне операције.

Таква унапређивања су покренула бројне етичке недоумице, али, насупрот мишљењу које је изнео The Weeknd, многи цењени уметници су прихватили простетичку шминку као начин слављења нечега што они разумеју као новог доба ослобађања од биолошког тела.

За многе припаднике генерације која је одрасла на интернету, умножени аватари, ликови и тела (без обзира на то да ли је реч о пингвину из Клуба пингвин или четворочлане породице из Симса) који су окупирали њихову пажњу допринели су развоју свести да нису ограничени обитавањем у само у једном телу - а сада поседују и крајње истанчани материјал као и дигиталну технологију које им омогућавају поигравање са сопственим идентитетима.

„Најважније питање, по мени, јесте да ли ћемо доћи до тренутка када ће људи трошити више новца на своје аватаре него на своја опипљива сопства?" пита Васо Ву, двадесеттрогодишњи визуелни уметник који је израдио различите простетичке моделе за Ашника (Ashnikko), америчког репера у успону.

Међутим, док дигитални аватари и дигитална естетика омогућавају људима неограничено стварање и измишљање нових верзија нас самих, простетичка шминка комбинује те могућности са материјалним задовољством које аватари не могу да нам пруже.

Такође, помоћу самоконструисања, у распону од шминке и перика до естрогенских и тестостеронских пилула, њено коришћење чини упадљивим начине дефинисања идентитета и рода појединца, мотивишући нас тако да мислимо како можемо бити штагод пожелимо.

Тејлор Свифт је први пут открила њену моћ током своје кратке зреле готичке фазе, у периоду албума Reputation из 2017. године, нарочито када је играла зомбија у споту за повратнички сингл Look What You Made Me Do.

Бил Корсо, Oскаром овенчани мејк-ап уметник, који је нашминкао Свифт, каже да се уметница веома брзо извештила у том домену.

„У једном тренутку ми је рекла: 'никада се нисам толико забављала'", прокоментарисао је за ББЦ.

Две године касније, када је требало да сними најамбициознији спот у дотадашњој каријери за песму The Man, позвала је Корсоа да поново сарађују.

У споту је играла улогу неподношљивог цисродног мушкарца - обучена у уско пословно одело, кратко потшишана и са фацијалном простетиком, испитивала је границу до које би могла бити неподношљива само када би била „мушкарац".

Уз помоћ Корсоа, могла је накратко да проживи ту реалност.

Грабећи простор, ширећи ноге у метроу, њена простетиком надограђена персона у The Man указује не само на улогу тела као корективног културолошког инструмента, већ и на његову арбитрарност као средства принуде родних и родно подразумеваних односа.

Аутор фотографије, Republic records Потпис испод фотографије, Тејлор Свифт се у видеу за сингл "The Man" трансформисала у неподношљивог цисродног мушкарца

Реч је о идеји коју је Лил Наз Екс испробао прошле године када је, за Ноћ вештица 2020, репер познат по песми Old Town Road постао Ники Минаж - реперов музички идол.

Затим је, почетком фебруара ове године, на Твитеру постовао видео у коме хвали своје пластичне дојке позивајући фанове да дискутују о томе.

Лејни Шантал, мејк-ап уметница из Лос Анђелеса која је, између осталог, радила са Робом Зомбијем и бендовима Slipknot и Marshmello, била је његова сарадница задужена за израду ликова помоћу простетичке шминке још од 2020, када јој је био поверен задатак да га, за потребе спота за песму Rodeo, трансформише у вампира.

„Једном када пробају, желе још", каже она. „Суштина простетике је трансформација људи, омогућити им да постану неко други; омогућити им да искоче из свог тела на трен. Мислим да то многима помаже. Приметила сам да многи добијају много на самопоуздању када носе те застрашујуће простетике."

Шантал, која негује мрачни, секси бајковиту естетику, ради у тој индустрији тек нешто дуже од једне деценије, пропустивши такозвани „простетички бум" који се догодио деведесетих, када су визуелни уметници попут Зомбија и Slipknot први представили визуелну новину поп публици.

Иако је на самом почетку 21. века и у његовој другој деценији спласнуло занимање за простатичку шминку, данашња фасцинараност том техником значи да је она постала део мејнстрима у далеко већој мери него што је то раније био случај, прожимајући све облике визуелне културе.

Када из данашње перспективе помислимо на простетичку шминку, падају нам на памет серије или филмови - Окружен мртвима, Америчка хорор прича или Анђелина Џоли замаскирана у Грдану, и у свим тим примерима је та техника обилно коришћена, због чега и важе за дела која су најавила доба простетичке шминке у ком тренутно живимо.

Шантал тај развој објашњава повећаним замором од технологије компјутерски генерисаних слика.

„Током прве деценије двехиљадитих, компјутерски генерисане слике су постале засебан правац, али људи су почели да осећају да им недостају садржаји са ʼстварнимʼ ефектима, попут Петка тринаестог и Тексашког масакра моторном тестером", каже она.

„Данас имамо ситуацију да људи који су одрасли уз технологију компјутерски генерисаних слика осећају да је она досадна, а носталгична црта је поново постала забавна."

Аутор фотографије, Columbia Потпис испод фотографије, Лил Нас Екс је још један у низу аутора који се поигравају са простетиком - у споту за песму "Rodeo" је постао вампир

Пошто технолошко постаје све теже разлучиво од људског, вероватно ћемо наставити да гледамо како се о простетичкој шминци и ефектима говори у мејнстрим делу јавности, како у буквалном облику (са више простетички заснованих модних кампања и више великих звезда које на себе навлаче пластику) тако и у виду свепрожимајуће метафоре за различите облике људске жудње да превазиђу сопствена ограничења.

„Побољшање наших тела јесте начин на који клизимо ка следећем еволутивном кораку", каже Фредерик Хејмен, мултимедијални уметник који је сарађивао са поп звездама које померају границе, попут Лејди Гаге.

„То је нешто што морамо да прихватимо и са чиме треба да се суочимо, то је неминовност која се управо догађа."