Зашто је „Be My Baby“ групе The Ronnettes савршена поп песма

Клер Торп

ББЦ Култура

Пре 11 минута

Моја омиљена анегдота у вези са хитом Be My Baby састава The Ronettes није она о томе како је чувени увод у песму заправо био плод стицаја околности, иако је чињеница да је бубњар Хал Блејн случајно прескочио ударац створивши тако најпрепознатљивије три секунде у музици представља изузетну ставку у домену поп митологије.

Нити ми је омиљена она када је Брајана Вилсона из The Beach Boys њена бриљантност толико узбудила када ју је први пут чуо на радију у колима да је зауставио кола поред пута.

Такође није ни она када је једне ноћи у Лондону Џон Ленон замолио Рони Спектор (у то време Рони Бенет), главну певачицу састава, да му отпева делић песма на уво, а онда је, према њеним речима, „готово испустио душу".

Мислим на причу о томе како је, у то време деветнаестогодишња Рони неприметно изашла из студијске собе, у којој је са Филом Спектором и бројним музичарима снимала песму, и отишла у тоалет где је вежбала своје деонице.

Управо ту су настали чувени делови „уо-о-о-о" и „о-о-о-о".

„Често се прича о акустици просторије у студију Златна звезда, али људи појма немају какав је звук био у женском тоалету", написала је она у својим мемоарима из 1990. упадљивог назива Буди мој драги: Како сам преживела маскаре, мини-сукње и лудило (Be My Baby: How I Survived Mascara, Miniskirts and Madness).

И сваки пут када чујем Be My Baby, помислим на Рони како испред огледала намешта фризуру да јој иде још мало на горе, скида још један слој маскаре... и лагано певуши једну од најбољих вокалних деоница поп музике икада снимљених.

The Ronettes су грчевито покушавале да се пробију, када им је Фил Спектор, након што су га позвале, понудио да дођу на аудицију - остало је историја

С трајањем које једва премашује два и по минута, Be My Baby је озбиљан кандидат за савршену поп песму.

Пола века након што је умало слупао кола због ње, Брајан Вилсон није променио мишљење. „То је најбоља песма икада снимљена", рекао је 2013. новинару Њујорк тајмса.

Али не само да је одлична, већ је и свима невероватно добро позната.

Препознаћете тај чувени увод - бум, бум-бум БАМ - чак и ако мислите да га не знате.

Можда ћете га, ја припадам тој групи, први пут чути у уводној шпици Прљавог плеса, као подлогу за монтажу испрекиданих црно-белих слика испреплитаних парова док плешу џајв.

Или ћете је можда препознати на почетку Улица зла Мартина Скорсезеа, у сцени конфузног буђења Харвија Кајтела у његовом собичку.

Или ће вас на њу асоцирати на десетине песама које су изнова током дугог низа година присвајале тај отварајући ритам.

Током готово 60 година од када је настала, она није била поново у моди у неком тренутку, већ се стално враћала.

Музички и емоционални слојеви

Да ли због тога што смо је чули у бројним великим филмским сценама, тек Be My Baby је једна од оних песама које чине наш живот филмичнијим.

У мени евоцира успомене на венчања, журке и фестивале, прве љубави и гадне раскиде, странца који ме пита да заплешемо уз њу негде у њујоршком Лоуер ист сајду.

Увек када крену тај чувени уводни ударац и божанствени вокали, орасположим се.

Али у скорије време, препознатљивост песме и виталност као да бодре слушаоца снажније него иначе.

Попут других класичних поп песама, Be My Baby је једноставна - али само ако се не удубљујете.

„Тешка песма, која, ипак, има и нежну страну, налик бенду The Ronettes", каже Спекторова у својим мемоарима.

Слојевита је - не само музичкки, захваљујући раскошном аранжману за оркестар Фила Спектора, или вокално, са Рониним чезнутљивим вокалним линијама које подупире медни корус пратећих певача - већ и емоционално, такође.

Иза сваког стиха који истиче узбудљивост новог заљубљивања (ʼВече кад смо се упознали већ нисам могла без тебеʼ), следи други који наговештава колико патње љубав може донети (ʼИ да сам икако могла, никада те не бих пустилаʼ).

То је песма која вас обузима, пред чијим шармом морате да поклекнете.

„Буди мој драги сада", захтева Рони.

Остатак текста делује истовремено романтично и злослутно: „Учинићу те срећним, драги, само чекај и видећеш. Ах, од дана када сам те први пут видела, чекала сам те."

То је песма о очајничкој жељи да наведете некога да се заљуби у вас као и о свим могућим начинима да излудите због тога.

„Бићеш веома поносан на мене", преклиње Рони, не претпостављајуће колико ће њена веза са продуцентом песме постати мрачна.

Чула сам Be My Baby пре него што сам упознала бенд, а касније, када сам видела наступ The Ronettes - све са „кошница" фризурама и црним ајланерима - још више сам је заволела.

То је поп музика, али је бенд који је пратио певачице свирао правоверни рок.

Мик Браун је, описујући Фила Спектора, у својој биографији написао: „У то време женске групе су гајиле имиџ смерне невиности... међутим, The Ronettes су деловале као девојке које су изашле у суботу увече да траже невољу."

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Кит Ричардс је 2007. увео The Ronettes у Рокенрол кућу славних

Сестре Вероника и Естел Бенет и њихова нећака Недра Толи су одрасле у шпанском Харлему (Њујорк).

Свирале су у родном граду грчевито покушавајући да се пробију, када им је Фил Спектор, након што су га позвале, понудио да дођу на аудицију почетком 1963. године.

Продуцент је био опчињен њиховим гласовима, нарочито гласом водеће певачице Рони.

Be My Baby је био први сингл објавњен на његовој етикети, песму, поред Спектора, потписује и ауторски дуо Ели Гринвич - Џеф Бери и инспирисана је првим титрајима романсе између Рони и Фила.

„Био је луд за мојим гласом, телом, свиме. Осећање је било обострано", рекла је Рони у једном интервјуу из 2015.

Стварање ремек-дела

Рони је одлетела у Лос Анђелес - без својих колегиница из бенда - како би снимли песму у студију Златна звезда, где је створен чувени Спекторов Зид звука.

Познат као човек који сваки посао истера до краја, Спектор је инсистирао да бенд проба 42 пута пре него што га је снимио.

Међу пратећим вокалима су били: Дарин Лав, Сони Боно и, у то време његова нова девојка и непозната тинејџерка по имену Шер.

Што се тиче чувеног увода, бубњар Хал Блејн - који је преминуо претпрошле године у 90. години - тврдио је да је реч о случајности. У разговору за НПР, рекао је: „Промакао ми је други ударац."

Ронини вокали су били последња цигла у Спекторовом звучном зиду.

Натерао ју је да вежба своју деоницу пуна три дана.

Попут других женских бендова из тог периода, The Ronettes се нису пуно питале о вокалном аранжману током снимања, али је одласком у тоалет и повратком у собу за снимање са јединственим идејама Рони пронашла начин да у снимак утисне свој особени печат.

На америчкој листи је стигла до четвртог, а на британској до трећег места.

Уследили су синглови: Baby I Love You, Walking In The Rain, I Can Hear Music, иако ниједан није успео да надмаши успех који је постигла Be My Baby.

Уследила је турнеја по Великој Британији, где су The Ronettes у својству предгрупе пратиле Ролингстонсе, у то време састав који је пуно обећавао; спријатељили су се и са The Beatles, а Естел се кратко време забављала са Џорџом.

Међутим, како је расла популарност бенда, јачала је Спекторова љубомора. Када су The Beatles питали The Ronettes да им свирају као предгрупа на америчкој турнеји 1966, Спектор није дозволио Рони да иде, пославши једну од њених рођака као замену.

До тренутка када су Фил и Рони склопили брак, 1968, бенд се распао а Рониној певачкој каријери је дошао крај.

Једна од најпознатијих фанова састава The Ronettes је Ејми Вајнхаус. Њеним изгледом и сировиим, грубим гласом провејава дух Рони Спектор.

Наредних шест година је живела као права заточеница у њиховом комплексу на Беверли Хилсу.

У својим мемоарима, Рони описује како је њен муж направио лутку на надувавање са својим ликом и поставио је на сувозачево седиште у колима како би увек изгледало као да је са њом.

Уз подршку мајке, на крају је побегла, босонога, а пар се развео 1974 - иако ће се због дуготрајних парница око неплаћених ауторских права од њега потпуно одвојити тек много година касније.

Након неколико деценија, и даље је саботираo њену каријеру, па је чак писао и Рокенрол кући славних покушавајући да одврати ту институцију од одлуке да дају признање The Ronettes.

„Мислим да њихов допринос није довољан да би ушли у Кућу славних, нити их целокупно дело квалификује да буду кандидати за то признање", образложио је Спектор.

На церемонији доделе признања 2007, Кит Ричардс је одмерено оспорио његове тврдње: „Њихови гласови су пробијали зид звука", рекао је.

То је био први пут након неколико деценија да се бенд окупио у пуном саставу - али такође и последњи пут када се Естел појавила у јавности, преминувши само две године касније.

Фил Спектор је 2008. проглашен кривим за убиство глумице Лане Кларксон, чије је тело пронађено у његовом стану у Лос Анђелесу.

Осуђен је на затворску казну у трајању од деветнаест година.

Прича о опстанку

Попут већине људи у последње време, морала сам да се суочим са чињеницом да је човек који је починио монструозна дела стоврио нешто што волим.

Међутим, песма припада једнако Рони колико и њеном бившем мужу. Текст никада не би тако испао да није инспирисан њом.

Песма никада не би била толико заразна да је она није отпевала.

Први пут сам је виделa уживо 2014. у лондонској дворани „Краљице Елизабете", на турнеји Beyond The Beehive у оквиру које је држала солистичке наступе.

Заправо, на догађају који је делом био свирка а делом прича о опстанку, певачица је забављала публику догодовштинама из свог живота.

Рекла је да не може да пева највеће хитове јер јој Фил Спектор чак ни иза решетака не дозвољава да их користи у контексту сценског извођења.

Али након што нам је пожелела лаку ноћ, чули смо најаву да ће се Рони вратити на бину и извести кратак „концерт" (терминолошка разлика захваљујући којој њен бивши муж није имао права да контролише шта Рони пева), на ком је, наравно, запевала и Be My Baby.

Ни први ни последњи пут, Рони је решила проблем на свој начин.

Рони опстаје, а исто важи и за песму - током шест деценија утицала је на многе музичаре.

Исте године када је објављена, The Beach Boys су снимили Don't Worry Baby као недвосмислену посвету великом хиту.

Отада су сви, у распону од Hall & Oates и The Jesus and Mary Chain до Bat For Lashes и The Magnetic Fields, истицали њену неодољивост.

Продуцент Лане дел Реј Рик Науелс каже да Be My Baby „означава почетак доба модерног попа", а њен утицај се јасно чује у синглу Lust For Life (2017), дует Лане дел Реј и The Weeknd.

Током вишедеценијске каријере, Рони Спектор је наставила да напредује као уметница, упркос свим покушајима њеног бившег мужа Фила Спектора да саботира њену каријеру

Једна од најпознатијих фанова састава The Ronettes је Ејми Вајнхаус - њеним изгледом и сировии, грубим гласом провејава дух Рони Спектор, која је у репертоар за своје наступе уврстила песме са Ејминог албума Back to Black, одајући почаст преминулој певачици.

„Ејми ми пуно значи, због ње осећам да моја каријера има смисла" , рекла је Рони за магазин Ролингстоун 2016. Жалосно је што јој је требало толико дуго да то схвати.

За Ноела Галагера - на чијем венчању је Be My Baby означила први плес - то није само једна од многих песама које би се нашле на дисковима спремљеним за живот на пустом острву, она је на самом врху његовог најужег избора.

„То је песма која ми увек измами осмех", рекао је.

Иако нисам на пустом острву већ проживљавам доба карантина, на исти начин реагујем кад је чујем.

Кад ми се чини да је живот скроз успорио, песма Be My Baby подсећа ме да он може, и да ће поново бити узбудљив.

Када се поново буду организовала венчања, кад поново будемо похрлили назад на плесни подијум, када боравак у просторији испуњеној странцима буде у нама изазивао осећања наде и узбуђења уместо опасности и страха, Be My Baby ће и даље бити ту и звучаће једнако величанствено као и пре.