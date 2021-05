Поп музика: Зашто је Грејс Џонс најоригиналнија певачица на сцени

Аутор фотографије, Getty Images

Тешко је описати Грејс Џонс без коришћења излизаних термина, али за обожавану јамајчанску музичарку заиста важи да је - икона, јединствена и визионарка.

Подједнако је тешко сажето рећи чиме се заправо она бави: откада је крајем 60-тих почео њен креативни замајац, Џонс је била глумица, манекенка у свету високе моде, диско певачица, омиљени модел фотографа, њу вејв музичарка, филмска звезда и неуморна трендсетерка.

Очигледно, њен камелеонски карактер представља кључни разлог зашто је неодољива.

„Сама њена појава изазива снажно осећање у нама - ослобађа нас у потпуности јер је ослободила себе", каже Хани Дижон, светски познати диџеј и продуцент.

Истиче да је Џонс извршила велики утицај на њега.

Истовремено, због невероватне флуидности њене креативности, њена достигнућа на одређеним пољима, нарочито у музици, често се превиђају.

Бљештећи, андрогини изглед који је створила за фотографе и омоте албума с правом је хваљен - магазин Вог је описао Џонс као „највећу краљицу моде", док је вебсајт Дејзд нахвалио њене „револуционарне стилске тренутке" - али делује као да је то иде науштрб њеног музичког наслеђа.

Међутим, Џонс је већ на Warm Leatherette, албуму који је представио њен особени, регеом прошарани њу вејв, померила границе као певачица, ауторка и иноваторка која руши конвенције.

На њему су се нашле „панки" обраде песама аутора који негују различите стилове, попут Тома Петија, Смокија Робинсона и Roxy Music, отпеване карактеристичним продорним Џонсиним гласом који поседује квалитете који представљају главне особине саме ауторке - неустрашивост и јединственост.

Такође, за њега и данас важи исто што се може рећи за саму ауторку - делује готово једнако свеже као и 1980, кад се појавио.

Аутор фотографије, Alamy Потпис испод фотографије, Џонс је већ на првом албуму Warm Leatherette изградила особени звук - њу вејв прошаран регеом

Као што је познато, Џонс у претходном периоду није била много заинтересована за проширивање своје музичке заоставштине - Hurricane из 2008. је једини албум који je објавила након Bulletproof Heart из 1989. - међутим, бројни уметници су слављени дуго након што им је креативност пресахнула.

Др Кирсти Ферклот са Факултета за уметности и медије на Салфордском уноверзитету каже да је „начин на који је Џонс приказивала себе путем неколико уметничких облика променило начин на који схватамо поп извођача", али јој због тога још није „одато признање у пуној мери у свету поп културе".

Она притом указује на „одјеке" Џонсиног дела који се могу чути у музици извођача који користе најразличитије изразе, попут Ники Минаж, Лејди Гага, Ријана, FKA twigs, Рошин Марфи и Џанел Моне.

Због тога што је Џонс тако успешно поткопала жанровске норме - чувени омот за компилацију Island Life из 1985, дело њеног тадашњег партнера и честог сарадника Жана Пола Гуда, представља је као готово недостижни идеал атлетицизма - она је такође вишедеценијска квир икона.

„Научила ме је да се не плашим ничега, да је живот позорница а позорница место за екстраваганцу која долази изнутра", каже белгијска квир перформерка и поп певачица Доли Бинг Бинг.

Зебра Кац, пионирка жанра квир реп, каже да је Џонс била „једна од кључних фигура на коју сам се угледала када сам успостављала креативно мерило за моје дело".

Хвали њену способност да „заблиста у ма којој улози се појавила" - од „холивудских филмова до шетњи париским модним пистама и стварања музике која спада међу најупечатљивије и најпрепознатљивије избођаче свих времена."

Џонсин утицај као музичарке прослављен је у јуну 2020. године на лондонском фестивалу Мелтдаун - Џонс је позив да буде главна ауторка добила од Саутбенк центра највеће европске институције културе.

„Била је прва уметница која ме подстакла да осетим да могу да се изразим, да будем штагод желим да будем и да се не бојим реакције света", изјавила је Бенги Унсал, челница одељења за савремену музику при Саутбенк центру, поводом прошлогодишње најаве да ће фестивал бити посвећен јамајчанској уметници.

Пошто тада није било услова за организовање фестивала због пандемије корона вируса, организатори су померили датум одржавања за ову годину.

Кад буде одржан, она ће постати прва црнкиња која је наступила као главна уметница на десетодневном догађају, на ком су неки од претходних домаћина били Дејвид Боуви, Јоко Оно и Дејвид Бирн.

Преломни месец

Чак и после одлагања фестивала Мелтдаун, јун 2020. је био преломни месец за Џонс јер је тада обележила четрдесетогодишњицу свог првог британског хита.

Готово шест недеља после изласка Warm Leatherette, 27. јуна 1980. године, Џонс је објавила трећи сингл са тог издања: сензационалну обраду Private Life састава Pretenders која је покорила британску топ-листу, представивши је на бриљантан начин широј публици у емисији „Top of the Pops".

Зебра Кац каже да је то њена најдража песма са албума: „У њеном гласу се чују сталоженост и контролисаност, а сама песма је невероватно сочна".

Криси Хајд из The Pretenders каже да је велики фан: „Када сам први пут чула Џоунсину верзију, помислила сам: ʼЕ, тако треба да звучи та песма!ʼ", написала је у попратном тексту за Џонсину компилацију Private Life: The Compass Point Sessions из 1998. године.

Аутор фотографије, Alamy Потпис испод фотографије, FKA Twigs је једна од многих музичарки које истичу Џонсин утицај

Музички гледано, Warm Leatherette је био храбри преокрет након што је Џонс започела каријеру са три диско албума - Portfolio из 1977, Fame из 1978. и Muse из 1979 - које је продуцирао Том Молтон, пионир жанра ремиксовања.

Џонсина диско ера је била делимично успешна и показала је да није само модел који се помало бави музиком.

До тада је већ пркосила очекивањима модне индустрије успевши да се наметне као модел високе моде.

Џонс, која се као тинејџерка преселила са Јамајке у Сиракузу (Њујорк), потписала је први уговор као модел са 18 година.

Затим је шетала пистама за Ива Сена Лорена, Кенза и Азединa Aлajу за време кратког али успешног боравка у Паризу, када је делила стан са Џери Хол и Џесиком Ланг.

У књизи из 2015. Никада нећу написати своје мемоаре, Џонс се присећа како се суочила са отвореним расизмом када је стигла у француску престоницу.

Водећи агент јој је рекао да је „промоција црног модела у Паризу исто што и покушај да им продаш стари аутомобил који нико не жели да купи".

То, међутим, није обесхрабрило Џонс, па му је пророчки одговорила: „Натераћу те да признаш да си погрешио ".

Ипак, Џонс никада није много волела манекенску каријеру, коју у књизи Никада нећу написати своје мемоаре описује као „протраћено време".

Убрзо је све већу присутност искористила како би уновчила властиту музичку каријеру.

Њена клубска обрада La vie en rose Едит Пјаф постала је велики хит у континенталној Европи 1977; убрзо затим, ремиксована верзија деби сингла I Need a Man из 1975. попела се на прво место Билбордове плесне листе учврстивши тако њену популарност на геј сцени.

Међутим, Џонсина фаза диско диве се природно завршила јер је популарност жанра почела да опада.

Пошто је албум Muse из 1979. лоше продаван, оснивач етикете Island Records, Крис Блеквел ју је охрабрио да унесе радикалне новине у звук које би одразиле њену снажну личност и разнолике музичке утицаје.

Он је у студију „Compass Point Studios" у Насауу на Бахамима окупио иновативни, жанровски мештовит бенд у чијем средишту су се налазили поштовани реге музичари Слај Данбар и Роби Шекспир.

„Крис је сакупио све моје различите светове, уклопио их и створио Compass Point All Stars - еротску француску страну, есид трипин рокенрол, јамајчански бубањ и бас, андрогено андроидну електронику", присећа се Џонс у Никад нећу написати своје мемоаре.

Јединствен глас

Истовремено, Џонс је у потпуности прихватила сопствени импозантни глас.

„После диско албума, одлучила сам да ћу певати на свој начин, уместо да се трудим да постанем конвенционална поп певачица", пише она у књизи.

Такође каже да Блеквела „није било брига што звучим као мушкарац или ентитет" и признаје да је њена необична вокална техника - „негде између полуговора и полупевања" - савршено допуњавала андрогини визуелни стил који је развијала.

Warm Leatherette је био први Џонсин албум са омотом који је дизајнирао Гуд и који ће имати важну улогу у запањујућем начину на који се представљала свету.

Аутор фотографије, Alamy Потпис испод фотографије, Средином осамдесетих Џонс је уложила велики напор да направи заокрет од музике и прослави се филмовима попут "A View to a Kill"

Џонс често називају Гудовом „музом", али могу му се приписати само заслуге за помоћ при брушењу и истицању њене естетике, не и за настанак.

Подсећајући на Џонсин наступ у њујоршком геј клубу 1977. године, три године пре изласка Warm Leatherette, музички критичар Бери Валтерс је 2015. године написао: „Била је квир онолико колико је стрејт особа релативно могла да буде.

„Њен имиџ је славио црну боју коже и нарушене родне норме; представљала је нешто што никада раније нисмо видели код поп извођача - жену која је била гипка, секси и хиперженствена, а истовремено је одисала и оштром, мушком ароганцијом."

Више од 40 година касније, Доли Бинг Бинг каже да Џонс и даље одушевљава начином на који се представља јер „моји мишићи чине да изгледам андрогино, а опет се игра са властитом женском сексуалношћу" - парадокс који је Џонс увела у мејнстрим.

Како Дижон истиче, Џонс је увек била истински особењак који користи препознатљив имиџ да би обогатио своју једнако препознатљиву музику.

Обрада хита Walking in the Rain аустралијског њу вејв бенда Flash in the Pan која се појавила на албуму Nightclubbing из 1981, наставку Warm Leatherette, звучи као њен манифест. „Осећам се као жена, изгледам као мушкарац, звучим као не но-но, општим кад стигнем", пева са хладном, самоувереном досадом.

„Ова мелодија је променила игру - Грејс је то јасно и гласно рекла о сопственом репрезентовању, а била је животињска, сексуална и самосвесна", каже Дижон.

Додаје: „Осетила сам се слободном да будем то што јесам, у свим комплексним димензијама - дала ми је радост и наду."

Паметно одабране верзије обрада биле су саставни део успеха албума Warm Leatherette и Nightclubbing као и Џонсин нови, жанровски спојен звук и бескомпромисна техника певања.

Уместо да јој сугерише мелодије попут Send in the Clowns и Tomorrow, које је снимила током диско фазе, Блеквел је охрабрио Џонсову да стави сопствени печат на „необичне поп" песме Roxy music (Love Is the Drug), Игија Попа (Nightclubbing) и Joy Division (She's Lost Control).

Резултат је оличен у драматичној, авангардној страни њеног имиџа.

„Када певам песму, морам да уђем у карактер јер је то све за мене позориште", пише Џонс у Никад нећу писати своје мемоаре.

Признаје и да не може да слуша властиту верзију She's Lost Control, јер ју је тумачила дословно и „изгубила контролу до те мере да сам се уплашила".

Током овог периода, Џонс је такође почела да усавршава вештину писања песама.

Песма Pull Up to the Bumper, објављена као трећи сингл са албума Nightclubbing, врти се око двосмислености коју је можда могла да изнесе само Џонс - 2008. године, она је стидљиво рекла да није реч „нужно" о аналном сексу.

У сваком случају, постала је једна од њених најпознатијих песама и главна ствар у њеним сјајним емисијама уживо.

Џонс је затим била коаутор свих песама, сем једне на Living My Life из 1982, последњем који је снимила у студију Compass Point Studios.

Међу запаженим сингловима су: My Jamaican Guy, који Џонс углавном пева на дијалекту јамајчански патоа, и Nipple to the Bottle, који даје храбро искрен приказ дојења и мајчинства.

„Када не добијете оно што желите, дерете се и вичете, и даље сте беба", снуждено пева Џонс.

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Џонсини концерти су и даље бриљантни, иако је последњи албум Hurricane објавила 2008. године

После Living My Life, Џонс је зацементирала статус иконе поп културе 80-тих и прешла на глуму играјући као партнерка Арнолда Шварценегера 1984. године у Конану варварину и Роџера Мура у Бондовом филму A View to a Kill 1985. године.

Из те године је и један од њених највећих хитова Slave to the Rhythm, бомбастична песма за плес коју је продуцирао Тревор Хорн, сарадник Frankie Goes to Hollywood.

До тог тренутка, дефинитивно је заслужила славни високопарни увод који на почетку песме изговара глумац Иан Макшејн: „Даме и господо... госпођица Грејс Џонс".

Четрдесет година псле објављивања сјајног деби албума и даље је подједнако немогуће дефинисати како њу тако и њену музику.

Наредни музички пројекти су били умеренији, али неретко импресивни.

Најскорији Џонсин албум, Hurricane из 2008. године, садржи Williams' Blood, вероватно њену најупечатљивију песму.

У овој балади са елементима госпела, Џонс истражује подвојеност између верских уверења своје породице - отац Роберт је био пентекостални свештеник - и њене сопствене бунтовне природе, идентификујући се са дедом по оцу, музичарем који је „мењао жене" док је „ишао из град у град " на турнеји са Нет Кинг Колом.

Заједно с књигом из 2015. године, Никад нећу написати своје мемоаре и документарним филмом Софије Фајнс из 2017. године Bloodlight and Bami, она показује да Џонс, која је у реклами за аутомобил у Гудовој режији била представљена као тркач налик киборгу, има хуманију страну.

У Фајнсином филму, она каже да је своју тешку страну развила имитирајући дисциплинованог очуха, рекавши: „Због тога сам застрашујућа. Постајем мушка, доминантна, застрашујућа особа."

Ипак, чини се да Џонс зна да никад не треба да одаје превише јер извесна доза енигме појачава њену привлачност.

Четрдесет година касније и даље ју је немогуће сврстати у неку категорију као ни музику коју Дижон описује као мешавину „регеа, дуба, диска, француских балада, рока, панка и репа", док савет који дели на највећем синглу албума - „Своју приватну животну драму, душо, изостави" - нешто је на шта она сама пази.

Џонс приватну животну драму држи за себе ; пустиће нас унутра само онолико колико жели.