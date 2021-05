Серије и комедија: Сајнфелд - ситком из којег ништа не може да се научи

Епизода 43 - The Pitch

Kлимав старт

Епизода 61 - Smelly Car

Можда и кључни човек који стоји иза Сајнфелда је тип који у њему не глуми и који ће се на тај начин остварити тек много година касније када створи још једну серију која ће ући у историју - Curb Your Enthusiasm .

Лари се потрудио да његов шоу нема никакву поуку (No Lessons!).

Ситкоми који су владали америчком телевизијом током 50-тих година (Father Knows Best, Make Room For Daddy) су увек, на крају сваке епизоде, имали својеврсну поуку, као да се ради о школском програму којем је на крају потребно сумирање виђеног.