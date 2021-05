Телевизија и серија „Пријатељи": Објављен датум премијере наставка, гледаћемо и Бекама, Лејди Гагу, Џастина Бибера

Пре 1 сата

У трејлеру који најављује наставак објављеном у четвртак шест глумаца ходају заједно, уз познату песму из серије „Бићу ту за тебе" („I'll Be There For You"), коју изводи бенд The Rembrandts.