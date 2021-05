Joy Division, Велика Британија и депресија: Ијан Кертис - смрт ће нас раставити

На филму су га играли Шон Харис у филму 24 Hour Party People који се бави успоном и падом дискографске куће Фактори Рекордс и Сем Рајли у филму Контрол насталом према књизи његове супруге Деборе Kертис Touching From a Distance .

После Kертисове трагичне смрти, његове колеге из бенда су распустили Џој Дивижн и основали групу Њу Ордер ( New Order ), састав који је такође померио границе у рок музици, нарочито оној њеној грани коју називамо независном.

Kако је звучао састав Џој Дивижн

Kобна ноћ

Марк Рајли, члан састава The Fall , каже како је неколико пута имао сусрете са Ијаном на манчестерској сцени касних 70-тих година.

На надгробном споменику је уклесан назив његове најпознатије песме - Љубав ће нас раставити (Love Will Tear Us Apart).