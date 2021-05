Aмерика и криминал: Бони и Клајд - изглед који вара и илузије ствара

Знао је познати београдски шансоњер Драган Стојнић када је 1968. године, само неколико месеци пошто је Џорџи Фејм издао сингл Балада о Бони и Клајду ( The Ballad of Bonnie And Clyde ) објавио плочу за РТБ под именом Бони и Клајд.

Рани радови

Џеф Гвин, аутор књиге Go Down Together: The True, Untold Story of Bonnie And Clyde, за ову фотографију каже да је била главни „кривац" за гламуризацију и уопште стварање легенде о одметницима.