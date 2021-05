Краљевска породица и принц Хари: Много сам пио да сакријем тугу због смрти мајке

Пре 40 минута

У новој серији The Me You Can't See на Епл телевизији, принц Хари је да му је период од 28. до 32. године живота био „ноћна мора" и да се тада борио са анксиозношћу и нападима панике.