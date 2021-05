Лејди Гага и сексуално злостављање: Силовање, трудноћа и нервни слом

Марк Севиџ

ББЦ репортер из области музике

Пре 54 минута

Аутор фотографије, Apple TV+ Потпис испод фотографије, Лејди Гага

Америчка певачица Лејди Гага открила је да је имала нервни слом после сексуалног напада и трудноће.

Имала је 19 година када ју је, тврди, силовао музички продуцент, који јој је претио да ће спалити њену музику, ако не скине одећу са себе.

Рекла је да је силоватељ „оставио трудну у углу" собе куће њених родитеља, јер јој је „било лоше и повраћала је".

Годинама касније, уследио је нервни слом и због преживљене трауме „ушла је у стање параноје".

Гага, право име Стефани Германота, о томе је говорила у првој епизоди емисије Опре Винфри и принца Харија на новој Епл ТВ+ The Me You Can't See, која се бави стигмом око менталног здравља.

Док је причала о силовању које се догодило на почетку њене каријере у музичкој индустрији, расплакала се.

„Имала сам 19 година и радила сам, а онда је дошао тај продуцент и рекао ми да се скинем",

„Рекла сам да нећу и отишла, а онда су ми они рекли да ће спалити моју музику.

„И нису престајали",

„Нису престајали да ме питају, укочила сам се и... више се не сећам", причала је певачица.

Сада када јој је 35 година каже да не жели да открије име нападача.

„Разумем овај #MeToo покрет, разумем да је то неким људима океј, али мени није",

„Не желим да се сусретнем с том особом поново", каже она.

Гага је о силовању први пут говорила 2014. и томе посветила песме Swine и 'Til It Happens To You - са саундтрека документарног филма The Hunting Ground који говори о сексуалном насиљу на америчким колеџима и који је номинован за Оскара 2016. године.

Каже да је нервни слом уследио годинама касније и да је опоравак трајао и када је добила Оскара за филм „Звезда је рођена" 2019. године.

Почело је када су је примили у болницу због акутног бола и утрнулости.

Изненадила се када су је послали на разговор код психијатра.

„Нисам могла да осетим тело",

„Прво ме је се јако болело, а онда сам утрнула и била сам болесна недељама после тога",

„Схватила сам да сам исту бол осетила док ме је та особа силовала и оставила у ћошку у кући мојих родитеља, јер сам повраћала и било ми је лоше.

„После тога, била сам у студију месецима", каже она.

Додала је да је траума променила као особу и да није прошла.

„Имала сам нервни слом и неколико година после нисам била иста особа.

„Бол коју осећам је бол коју сам осетила док ме је силовао",

„Урадила сам неколико магнетних резонанци и снимања али нису ништа пронашли.

„Али тело памти", испричала је певачица.

Биле су јој потребне две године да се опорави, каже она, али једном када сети тога, довољно је да поново уплива у та осећања и почне да осећа емотивну бол.

Ипак, причу је завршила са поруком наде, рекавши да су јој биле потребне године да научи како да се избори с тим.

„Почело је полако да се мења", каже.

Гага је једна од познатих личности која је учествовала у емисији The Me You Can't See, уз Глен Клоуз, олимпијску боксерку Вирџинију Фукс и познатог кувара Рашада Армстеда, као и Опре Винфри и војвода од Сасекса.

Репродуковање мултимедијског садржаја на вашем уређају није подржано Потпис испод видеа, Сексуално насиље и Колумбија: Силовала ју је оружана банда, али она помаже другим женама