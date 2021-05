Боб Дилан, легенда модерне музике: 80. рођендан, 80 ствари које можда нисте знали о њему

Потпис испод фотографије, Боб Дилан је рођен истог дана као и бивши играч Манчестер Јунајтеда и глумац Ерик Кантона

„Био сам много старији тада / Сада сам млађи него тада."

Боб Дилан је отпевао ове мудре стихове у 23. години, у песми My Back Pages.

Данас, када слави 80. рођендан, одлучили смо да занемаримо савет из чувеног документарца о овој легенди, Не осврћи се (Don't Look Back) и прославимо живот и каријеру америчког песника, певача и кантаутора.

Само кратко упозорење пре него што почнете да читате - ова листа је дугачка и исцрпна колико и неки од стихова на Дилановом последњем албуму.

1. Боб Дилан није његово право име. Али то сте већ знали, зар не? Зато вам представљамо још 79 чињеница о музичару некада познатом као Роберт Ален Цимерман.

2. Продао је више од 125 милиона албума широм света.

3. И поред огромног успеха и културног утицаја, Диланове песме никада нису биле на првом месту листе синглова ни у Великој Британији, ни у Сједињеним Америчким Државама.

4. Гласањем музичара, писаца и академика пред његов 70. рођендан, одлучено је да је fњеговса најбоља песма Like a Rolling Stone из 1965. године, за коју је сам Дилан једном рекао да је њеогва најискренија и најдиректнија.

„После ње, више ме ни занимало да пишем роман или драму. Знао сам да желим да пишем песме, јер је то била потпуно нова категорија", рекао је Дилан.

5. Брус Спрингстин је рекао да ова песма, са онаквим звекетавим бубњарским уводом, звучи као да је „неко ногом шутнуо врата у мој ум."

Боно, певач бенда U2, описао је као „разбјијену аркаду поп песме."

6. Када су га питали о чему су његове песме у интервјуу за магазин Плејбој 1966, Дилан се брецнуо: „Неке су о четири минута, неке о пет, а неке, веровали или не, чак и 11 и 12."

7. На изненађење многих, икона контракултуре није наступила на Вудсток фестивалу 1969. године. Дилан је у то време живео у Вудстоку, а фестивал је одржан на фарми удаљеној око 50 километара - али је добио бољу понуду, 50.000 долара да буде главни извођач на фестивалу на острву Вајт, док су Битлси морали да се стрпе да заврши.

8. Кад смо већ код Битлса, Дила је био први који је овај бенд упознао са марихуаном, испричао је недавно сер Пол Макартни у интервјуу са магазин Анкат. „Сви смо утрчали у гардеробу и почели да вичемо 'Дај нам мало!'", рекао је сер Пол. „Било је то прво вече, први пут да смо се надували."

9. Многе његове песме су широј публици познатије као обраде. На пример, верзија Make You Feel My Love певачице Адел, Mr Tambourine Man у извођењу бенда The Byrds и All Along The Watchtower у извођењу Џимија Хендрикса. „Свирао је моје песме онако како бих их ја изводио да сам он", рекао је Дилан о Хендриксу.

И сам Дилан је једном приликом обрадио песме Френка Синатре и Ерика Клептона.

10. Иако данас живи у Малибуу, у Америци, Дилан има 17 кућа широм света, каже његов биограф Хауард Соунс. Једна од њих је у Шкотској.

11. Овај модерни трубадур освојио је 17 Греми награда - чак три за албум Time Out of Mind из 1997, који многи критичари сматрају повратком у форму после дугачког низа музичких промашаја,

12. Рођен је у јеврејској породици у Дулуту, у америчкој држави Минесота. Касније се породица преселила у Хибинг.

13. Кантри певач Хенк Вилијамс и блузери Мади Вотерс и Џон Ли Хукер били су Диланови музички хероји док је одрастао, заједно са краљем рокенрола Елвисом Прислијем. Бунтовник без разлога Џејмс Дин био је његов филмски узор.

14. Дилан је гледао наступ Бадија Холија само пар дана пре него што је овај погинуо у авионској несрећи.

15. Као тинејџер, свирао је клавир и гитару у неколико школских бендова. Бендови су се, између осталих, звали The Jokers, The Shadow Blasters, The Golden Chords и The Rock Boppers.

16. У средњошколском споменару је написао да му је амбиција да се „придружи Литл Ричарду."

17. Рад у ресторану у градићу Фарго после матуре је једини „обичан" Диланов посао у животу. Али у неком другом животу би желео да буде војник. У мемоарима из 2004, Хронике, писао је да је увек себе замишљао „како умире у некој херојској бици, а не у кревету."

18. Када се преселио у Минеаполис на студије, окренуо се фолк музици, заменивши електричну акустичном гитаром коју је свирао у кафеима у боемској четврти Динкитаун у овом граду.

19. Био је опчињен америчким фолк певачима попут Одете и Вудија Гатрија, ког је касније посећивао у психијатријској болници у Њу Џерсију и свирао му његове песме.

20. Његова прва оригинална композиција звала се Песма за Вудија (Song for Woody), и чак је почео да пева и прича као фолкер из Оклахоме.

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Џоан Баез и Боб Дилан

21. Гатри је Дилану понудио хрпу неискоришћених текстова, али његов сим Арло није успео да их пронађе када је Дилан дошао да их покупи. Скоро 40 година касније, стихове је музички обрадио фолк певач из Есекса Били Брег и чикашки бенд Вилко (Wilco).

22. Дилан је у мемоарима открио да су, сем Гатрија и ирске фолк групе The Clancy Brothers, највећи утицај на његову музику имали блуз легенда Роберт Џонсон и песма Гусарка Џени (Pirate Jenny) из Опере за три гроша Бертолда Брехта и Курта Вајла.

23.Пошто је кратко наступао под псеудонимом Елстон Ган, док је свирао у бедну Бобија Вија, Дилан се коначно определио на данас легендарно име, делом у знак поштовања према велшком песнику Дилану Томасу.

24. Дилан није завршио студије уметности на Универзитету Минесота.

25. Читао је дела француских симболиста попут Артура Рембоа и америчких битника попут Џека Керуака. Једном је рекао да га је спонтани стил Керуака, писца семиналног романа На путу, „разнео мозак."

26. Преселио се у Њујорк 1961, да би остварио сан да постане велика музичка звезда.

27. Редовно би наступао у кафеима и салама у њујоршком Гринич Вилиџу, у којима би извођачи на крају свирке гостима нудили да оставе бакшиш у корпи, у нади да ће нешто зарадити. Дилан је једном рекао да би добио долар и чизбургер док би на усној хармоници пратио неког певача.

28. После девет месеци проведених у Великој јабуци, потписао је уговор са продукцијском кућом Колумбија рекордс, продавши им „празне, сентименталне тричарије", како је касније рекао.

29. Прво путовање ван Америке био је осмонедељни боравак у леденом Лондону у зиму 1962-63, где је учио традиционалне енглеске фолк песме попут Scarborough Fair, и снимио албум под псеудонимом Били Бој Грант, због уговора са Колумбијом.

30. На почетку каријере је измишљао приче о властитом пореклу, причајући новинарима и радио водитељима да је сироче из Новог Мексика, или да је живео у путујућем циркусу.

Аутор фотографије, Getty Images

31. Дебитантски албум који носи његово име састојао се углавном од обрада традиционалних фолк и блуз нумера, као што су The House of the Rising Sun.

32. Његов успешни други албум, The Freewheelin' Bob Dylan, на омоту је имао његову и слику његове тадашње девојке Суз Роло. Сматра се да је извођење песме Don't Think Twice, It's Alright довело до њиховог раскида.

33. Blowin' in the Wind, уводна нумера на албуму, била је песма која је прославила Дилана - испрва захваљујући верзији Питера, Пола и Мери - и истовремено га заувек повезала са покретом борбе за грађанска права и антиратним протестима.

34. Песма је имала сличну мелодију као и духовна песма Афро-Американаца No More Auction Block. Настала је пошто је музичарка Агнес „Сис" Канингем позвала музичаре попут Дилана да убаце савремени активистички текст у старе мелодије које је она потом објавила у њеном часопису Бродсајд.

35. Дилан је ову нумеру извео у близини доктора Мартина Лутера Кинга током марша на Вашингтон 1963. године, поставши тако глас генерације - што је етикета коју је он одувек одбијао.

36. Изјавио је да је славни говор доктора Кинга „Имам један сан" оставио „дубок утисак" на њега.

37. На Њупорт фолк фестивалу 1965. године, Дилан је шокирао обожаваоце и музички свет укључивши се у струју и свирајући као рокер, уз пратњу бенда на брзину склепаног претходне вечери.

38. Наредних годину дана на светској турнеји, Дилан и његов бенд The Hawks редовно су били извиждани кад год би се укључили у струју - па и у лондонском Ројал Алберт Холу. Један посетилац концерта у Манчестеру чак га је славно назвао „Јудом". „Не верујем ти", одговорио је Дилан. „Лажеш."

39. У периоду који је уследио - на трилогији његових апстрактнијих и надреалистичкијих блуз-фолк-рок албума, Bringing it All Back Home, Highway 61 Revisited и Blonde on Blonde - Дилан је поп музику претворио у уметничку форму, према речима Шона Латама, директора Института за студије Боба Дилана на Универзитету у Тулси.

Говорећи за документарни серијал на Радију 4, It Ain't Me You're Looking For Babe: Боб Дилан са 80, Латам је рекао: „Најближе паралеле које можемо да повучемо заправо нису са другим поп звездама, већ са Пикасом или Џејмсом Џојсом."

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Дилан свира клавир, хармонику, гитару и харфу

40. Дилан се 1965. године у тајности оженио са Саром Лаундс и њих двоје су имали четворо деце. Усвојио је и њену ћерку из претходног брака.

41. Накратко су живели у славном Хотелу Челси у Њујорку.

42. Један од њихових синова, Џејкоб, прославио се као фронтмен бенда из деведесетих, The Wallflowers.

43. Дилан је ишао на филмску аудицију у студију Ендија Ворхола „Фабрика" и са ње отишао са принтом Елвисовог портрета.

44. Повредио се у мистериозној мотоциклистичкој несрећи у јулу 1966. године.

45. Престао је да иде на турнеје и постао нека врста пустињака већи део остатка шездесетих, живећи у забитој уметничкој колонији у Вудстоку, на северу државе Њујорк.

„Ствар је у томе да сам желео да изађем из те беспоштедне трке", написао је он у Хроникама. „Кад сам добио децу, то ми је променило живот и одсекло ме од скоро свакога и свачега што се дешавало."

46. У овом периоду научио је да слика, читао је Библију и џемовао са колегама из бенда са турнеје из 1966. године - који ће од милоште постати познати као Бенд. Збирка историјских балада и традиционалних песама које су снимили биће објављена много година касније под насловом The Basement Tapes.

47. Опроштајни концерт Бенда на ком су гостовале многе звезде, међу њима и Дилан, био је касније тема документарца Мартина Скорсезеа Последњи валцер.

48. Обожаваоци су провалили на Диланов посед (и у његов кревет) и он се на крају преселио назад у Гринич Вилиџ, где су га на сличан начин прогонили Диланолози.

49. У раној фази каријере ретко је читао уговоре које је потписао и као последица тога, он и његов дугогодишњи менаџер од поверења Алберт Гросман на крају су тужили један другог 1980-их.

50. Поново редефинисавши имиџ као кантри певача, написао је Wanted Man са Џонијем Кешом. Кеш је први пут извео нумеру уживо у затвору Сен Квентин 1969. године.

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Баез и Дилан поново заједно на турнеји „The Rolling Thunder Revue" 1975. године

51. Његов албум из 1975. године Blood on the Tracks бавио се темом његовог разиласка са Саром.

52. У уводној нумери Tangled Up in Blue, експериментисао је са ванвременским сликарским техникама у збрканом наративу песме. Изјавио је да је требало „десет година да се проживи и две године да се напише".

53. Дилан се вратио свиркама уживо 1974. године, наступајући по аренама са Бендом - што је била једна од првих великих турнеја те врсте.

54. Наредне године окупио је велики број забављача - међу којима битника Алена Гинзбега, певаче Џоан Баез, Џони Мичел, Ремблин Џека Елиота и виолисткињу Скарлет Риверу - за америчку турнеју налик путујућем циркусу The Rolling Thunder Revue. Дилан је чак возио камперску кућицу за наступе по мањим местима, што је митологизовано у Скорсезеовом филму за Нетфликс.

Финале првог дела турнеје чинио је добротворни концерт у част затвореног боксера Рубена Картера - тему Диланове тада скорашње песме The Hurricane.

55. Током ове јединствене турнеје, Дилан би повремено офарбао лице у бело и носио маску, док се његова бивша девојка Баез маскирала као он.

56. Баез је изјавила да се текст њене песме Diamonds and Rust односи на њену везу са колегом певачем.

57. У ово време почео је да прерађује властите песме, мењајући им темпо и стилове до непрепознатљивости. Деценију касније, након тешке повреде руке, Дилан је изјавио да га је један џез певач инспирисао да свира и пева сопствене песме користећи потпуно другачије технике.

58. Дилан је 1978. године објавио филм инспирисан кубизмом који је написао и режирао током турнеје The Rolling Thunder Revue, под насловом Реналдо и Клара. Готово четири сата дуги дугометражни филм у главној улози је имао његову тада већ бившу жену Сару и Баез, као Жену у белом, и био је скуп промашај на благајнама.

59. Дилан је крајем 1970-их, после развода, прошао кроз период хришћанског откровења, након што је један обожавалац бацио мали сребрни крст на бину. Покрстио се и објавио неколико албума са савременим госпел песмама као што је Gotta Serve Somebody.

Говорећи о вери 1997. године, међутим, славни музичар је за Њузвик рекао: „Религиозност и филозофију проналазим у музици, не налазим је нигде другде. Не поводим се за рабинима, проповедницима, евангелистима и њима сличнима, научио сам више из песама него од било ког од тих ентитета."

60. Носећи висећу минђушу, Дилан је одсвирао прилично раштиману верзију Blowin' In the Wind на глобалном добротворном догађају Лајв Ејд 1985. године, у пратњи гитариста Стонса Кита Ричардса и Ронија Вуда на филаделфијском стадиону ЏФК.

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Рони Вуд, Боб Дилан и Кит Ричардс наступају на Лајв Ејду

61. Његова песма Blind Willie McTell, посвета покојном блузеру, објављена је 1991. године, необичних осам година пошто је снимљена.

62. Дилан се оженио са пратећом вокалисткињом Каролин Денис 1986. године и добили су ћерку, пре него што су се развели 1992. године. Овај други брак остао је тајна све до објављивања књиге Хауарда Соунса, Аутопутем, 2001. године.

63. Основао је супергрупу The Traveling Wilburys 1988. године, са славним пријатељима Џорџом Харисоном, Томом Петијем, Ројем Орбисоном и Џефом Лином. Сваки је имао надимак у оквиру групе, а Дилан је био познат као Лаки. Лаки Вилбури.

64. Исте године примљен је у Рокенрол кућу славних.

65. Његов албум Love and Theft објављен је 11. септембра 2001. године - истог дана кад су извршени авионски напади у Њујорку.

66. Дилан је раније те године освојио Оскара и Златни глобус за песму Things Have Changed, која се појављује у филму са Мајклом Дагласом Златни момци.

67. Водио је недељну једночасовну сателитску радио емисију, Theme Time Radio Hour, од 2006. до 2009. године.

68. Диланово име појављује се на зиду блекпулске Опере, уз друге музичаре који су тамо наступали као што су комичари Литл и Ларџ и Рој Чаби Браун.+

69. Велики је љубитељ хип-хопа. Дилан је на сав глас хвалио Ајс-Тија, Public Enemy, NWA и Run-DMC: „Они су сви били песници и знали су шта се дешава", написао је. Неки сматрају његову нумеру из 1965. године, Subterranean Homesick Blues, једном од првих савремених реп песама.

70. Хронике: Том први (како гласи пун наслов његова књиге) био је бестселер Њујорк тајмса. Међутим, критичари су тврдили да је њен аутор, Дилан, позајмио одређене делове од Марсела Пруста, Марка Твејна, из часописа Тајм, па чак и из водича за Њу Орлеанс.

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Џорџ Харисон, Боб Дилан, Литл Ричард и Мајк Лав из Бич Бојса наступају на додели награда Рокенрол куће славних у Њујорку

71. Филм из 2007. године инспирисан Диланом I'm Not There је последњи филм Хита Леџера објављен за живота овог глумца.

72. Диланов мурал широк 50 метара бразилског уличног уметника Едуарда Кобре (на слици испод) откривен је у центру Минеаполиса 2015. године.

73. Дилана је америчком Медаљом слободе 2012. године одликовао тадашњи председник Барак Обама; пре него што је примио Нобелову награду за књижевност четири године касније, за „стварање новог поетског израза у оквиру велике традиције америчке песме".

Постао је први песмописац који је освојио ову престижну награду, али ју је у његово име примила једна колегиница - свештеница панка Пети Смит, која је нервозно отпевала A Hard Rain's A-Gonna Fall.

74. На крају је одржао Нобелово предавање у облику рецитације уз клавирску пратњу и референце на позоришне комаде Вилијама Шекспира и Хомеровог јунака Одисеја.

„Моје песме живе у земљи живих, али песме нису као књижевност, оне нису замишљене да се читају, већ да се певају", објаснио је он.

75. На последњем британском наступу Диланове такозване Never Ending турнеје, која је отпочела 1988. године, он и Нил Јанг први пут су заједнички наступили на неком британском концерту, у лондонском Хајд Парку 2019. године. У последњих 20 година, одсвирао је отприлике 100 концерата годишње.

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Диланов мурал Едударда Кобре у Минеаполису

76. Његова прва нова песма у последњих осам година објављена је прошле године и састојала се од 17-минутног размишљања на тему шездесетих и убиства ЏФК-ја. У поређењу са њом, Sad Eyed Lady of the Lowlands, његов 11-минутни еп из 1966. године, делује прилично попично.

77. У децембру је продао права на властити музички каталог Јуниверзал мјузик групи (УМГ) за ненаведену суму. Њујорк тајмс је тврдио да би споразум могао да буде вреднији од 300 милиона долара.

78. Дилан је деценијама био посвећени сликар и визуелни уметник а његови радови тренутно су изложени и могу да се купе у Галерији лепе уметности Касл у Манчестеру.

79. Прошле године је саопштено да је Дилан пристао да постане почасни покровитељ Фонда Воб Вилис - нове добротворне акције у знак сећања на покојног енглеског играча крикета.

„Боб Вилис је био велики спортиста који нас је прерано напустио", истакао је Дилан. „Драго ми је што могу да помогнем да се његов пламен и циљ одрже у животу".

Вилис је једном рекао Џону Вилсону са ББЦ-ја да је као млад човек променио средње име у Дилан, у част омиљеног музичара.

Аутор фотографије, Getty Images

80. Центар Боб Дилан у Тулси, у Оклахоми - музеј посвећен артефактима из његове огромне архиве - биће отворен за јавност у мају наредне године.

Дакле, ако сте стигли до краја ове листе и није вам било доста, сада знате коме да се обратите за још информација о Дилану.