Недавна премијера најочекиванијег телевизијског серијала обрадовала је обожаваоце Пријатеља широм света.

Популаран амерички ситком, који прати животе младих Њујорчана у њиховим двадесетим и тридесетим годинама, завршио се 2004. године после десет сезона.

Глумци се нису често окупљали у пуном саставу како би разговарали о серији.

Последњих година, новинарима је речено да током интервјуисања филмским звездама не постављају питања у вези са серијом Пријатељи.

Читање сценарија, такмичења у погађању занимљивих чињеница у вези са серијом, модне ревије, видео исечци из архива и интервју са познатим личностима, упаковани су у сат и 43 минута колико је трајало окупљање, а које је било доступно представницима медија у среду.

Реакције су за сада позитивне, иако су многи критичари приметили да су неки делови специјала бољи од других.

Магазин Ролинг Стоун описује га као „натрпаног са превише гостујућих глумаца", али наводи и да сцена у којој шесторо глумаца размењује шале „погађа у место слатких сећања".

Десет најбољих момената из серије:

1. 'Све се чини мањим'

Аутор фотографије, WarnerMedia Потпис испод фотографије, У једној од игара Мет Лебланк покушава да открије ко је његов близанац по рукама

Серију отвара Дејвид Швимер који долази у Ворнер Брос студио да посети реконструисани сет серије, односно два стана и кафић Централ Перк.

Један по један, придружују му се и остали и то је једна од најемотивнијих сцена.

„Све ми се чини да је тако мало, цела сцена", примећује Мет Лебланк (у серији Џои).

„Али то није могуће, јер нисмо много порасли од тада", одговара му Џенифер Анистон (Рејчел).

После краће и непријатне паузе, Лебланк, који је знатно већи, јој узвраћа: „Говори у своје име".

Недуго потом, почињу да се присећају догађаја од раније.

Лебланк подсећа Кортни Кокс (Моника) како је записавала реплике на кухињском столу, поред чиније за воће.

„Имала си неки дугачак говор", каже он, „и мучила си се недељу дана да га научиш напамет, а онда си га записала на столу.

„Када ниси пазила, ја сам га обрисао, па си се наљутила на мене".

Глумица се насмејала, рекавши да је „у тим јабукама сакривено много њених речи".

2. Глумци се не сећају неких епизода

Аутор фотографије, WarnerMedia Потпис испод фотографије, Џејмс Корден са глумцима из серије Пријатељи

Метју Пери (Чендлер) је претходно изјавио да се не сећа шта се дешавало чак три године у Пријатељима, али ће се испоставити да није једини.

Када Анистон спомене сцену из пете сезоне у епизоди The One With The Ball, у којој глумци сатима играју игру, Швимер каже да му је то избедледело.

„Не сећам се тога", каже он искрено.

„То су сезоне које никад нисам погледала", каже и Лиза Кудров (Фиби) касније.

„Мој супруг Мајкл почео је да гледа неке епизоде из четврте сезоне, за које сам мислила да сам погледала.

„Ужива у њима више него ја, зато што сам се ја себи смучила".

Пери се такође не сећа неких сезона, а Швимер каже: „Нисам их гледао 17 година, док моја ћерка није почела да их гледа прошле године и некако сам се навукао".

Остали су рекли да се поприлично сећају свега - Лебланк и Кокс кажу да су погледали сваку епизоду.

„Био сам јако поносан на то што сам у серији, а неке сцене су одличне", каже Лебланк, пре него што подсети на омиљену сцену са Росом у епизоди The One With All The Resolutions.

„И даље се смејем због онога са кожним панталонама",

„То се дешавало неког другог дана, био само у кухињи са ћерком Марином и док смо вечерали, рекао сам јој: 'Гледај ово, смешно је, гледај Дејвида'", додао је он.

3. Делови серије који су отпали из финалне верзије

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Чендлеров плес је у сцени која није завршила у финалној верзији

На Јутјубу има много сцена које нису ушле у финалне верзије епизода и чини се да их све знамо.

Ипак, испоставиће се да их нисмо све видели, јер су неке објављене први пут због поновног окупљања.

У сцени је једна реченица коју не можемо да поновимо у овом тексту, а коју изговарају Моника и Чендлер док су у кревету.

А друга је када Пери изводи смешни плес и не може да се сети реплике, само како би Лебланк и Швимер поновили исто.

4. Перијева потреба за смехом није била здрава

Аутор фотографије, WarnerMedia Потпис испод фотографије, Џенифер Анистон и Метју Пери

Пери је вероватно најмање присутан током окупљања и многи обожаваоци су исказали забринутост због његовог изгледа и говора (говорило се о његовој борби са зависношћу).

Дириљиво је говорио колико га је јако погодило све то и колико му је значила подршка публике која је била на снимању.

„Мислио сам да ћу умрети, ако се они не насмеју",

„То сигурно није здраво. Али некада када бих изговорио реплику и они се не би насмејали, презнојио бих се и имао конвулзије.

„Ако не бих добио реакцију од њих коју очекујем, полудео бих. Тако сам се осећао сваке ноћи", испричао је глумац.

Касније се сетио да је једном прекинуо снимање сцене пошто се Лебланк саплео о тепих, на одушевљење публике.

„Помислио сам, неко се насмејао, не могу то да поднесем то, морам и ја да се насмејем", додао је Пери.

Глумчева жеља за потврдом од публике је на крају утицала на његов посао.

Када је његова представа The End of Longing имала премијеру у Лондону 2016. године, прошла је неколико промена у сценарију, а неке нове шале додате су како је време пролазило.

Публика (као и ми) која је гледала представу неколико пута, била је изненађена новим репликама.

5. Упозорење: Ова сцена није за гадљиве

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Мет Лебланк је имао руку у повезу неколико недеља после несреће

Трећа сезона серије The One Where No-One's Readyје омиљена је гледаоцима и многи ће се сетити када се Чендлер и Џои свађају око фотеље.

У једном моменту ове епизоде, обојица посежу за њом, али Џои стиже први пошто се баци преко намештаја.

„Сцену смо снимали три пута и било је одлично",

„Сам бог зна зашто смо одлучили да је снимамо и четврти", присећа се коауторка серије Марта Кауфман.

Лебланк се надовезао: „Прескочио сам сточић за кафу, некако саплео и ноге су ми полетеле увис, а раме испало".

Уф!

Лебланк је ову причу раније испричао током гостовања код Џимија Кимела, али смо у новој епизоди имали прилику да видимо ту сцену у којој му се рука одваја од тела.

„Дошли су болничари, одвели га у болницу и то је био крај снимања", каже коаутор Дејвид Крејн.

Глумац је у наредним епизодама играо са ишчашеним раменом, а сценаристи су у сценарио додали део како се повредио - док је скакао по кревету.

6. Повратак квиза о неважним стварима

Аутор фотографије, WarnerMedia

Швимер је вратио квиз из сезоне четири, у којој се момци и девојке такмиче једни против других како би установили ко кога боље кога познаје.

У новој рунди питања, Швимер пита женске чланове екипе да препознају лика са аудио снимка из раније емитоване епизоде.

„То је мој мајмун", каже мистериозни глас.

„Господин Хинкл?, наставља Кудров, „Не, како се беше зове?".

„То је човек који живи испод нас", каже Анистон, покушавајући да се сети,

„Господин Вриглс?".

Вероватно знате тачан одговор - у питању је господин Хеклс (и он заиста живи у стану испод).

На срећу, у следећим питањима су биле боље.

7. Не мањкају познате личности

Аутор фотографије, Getty Images Потпис испод фотографије, Малала Јусафзаи и Дејвид Бекам објашњавају зашто су заволели серију

Неке познате личности су учествовале у играма и активностима.

Нећемо вам сада открити о чему се ради, али појављује се посебан гост који разговара са Кудроу о песми Smelly Cat (Смрдљива мачка).

Остали се појављују на кратко и причају о утицају Пријатеља на њихове животе.

„Мајка ми је купила ДВД са свим сезонама док сам ишао у основну школу", прича РМ из корејанског бенда БТС.

„Серија је једним делом заслужна јер сам научио енглески језик", каже он.

У међувремену, нобеловка Малала Јусафзаи открила је да јој је слаба тачка The One With The Routine, комичарка Минди Колинг воли The One with All The Kissingи.

Глумац Кит Харингтон (Џопн Сноу у серији Игра престола) се диви сцени из пете сезоне - када Рос, Чендлер и Рејчел покушавају да спусте кауч низ степенице.

„Морам да кажем да ми се највише свиђа Моника, ја сам исто чистунац",

„Често путујем, стално сам по хотелима и увек имам времена да се одморим, а када ми недостају деца, породица, пустим серију, јер ме увек насмеје", каже фудбалер Дејвид Бекам.

8. Лажни Џои је скоро као прави Џои

Аутор фотографије, WarnerMedia Потпис испод фотографије, Мету Лебланку недостаје да буде Џои

Аутори серије Кауфман и Крејн и редитељ Кевин Брајт су такође испричали много прича о догађајима које нисмо могли да видимо на телевизији.

Многи знају и од раније, да је Кокс прво добила улогу Рејчел на аудицији.

Али у специјалу има новитета. Брајт се присетио аудиције за улогу Џоија, када није могао да се одлучи између Лебланка и још једног глумца.

„Смешно је што је тај глумац ипак добио улогу серији, у епизоди The One With Unagi. Иронично, глумио је лажног Џоија", каже редитељ.

9. Пријатељи Пријатеља

Аутор фотографије, WarnerMedia Потпис испод фотографије, Меги Вилер (Џенис) је глумица која је играла у серији и која је у новим епизодама говорила о догађајима са снимања.

Корден пита ко има најгласнији и најпрепознатљивији смех и сви се окрећу ка Кудроу.

Али одједном се чује...

„О боже! Не могу да верујем да нисте рекли да сам ја!", виче Меги Вилер која игра Џенис и која силази на сцену и придружује се осталима на познатом каучу.

Џејмс Мајкл Тајлер који игра Гантера је једини гост који се појавио преко Зума.

„Била је то најнезаборавнија деценија у мом животу.

„Нисам могао да имам боље искуство", рекао је он.

Да ли постоји неко коме се није допао рад на серији?

„Мајмуну", одговарају Лебланк и Швимер истовремено.

„Ја волим животиње",

„Али неизбежно је било да мајмун почне да брља током снимања, тако да смо морали изнова и изнова да понављамо те сцене", каже Швимер.

10. Пријатељи: Можда и филм?

Аутор фотографије, HBO Max Потпис испод фотографије, Селфи Пријатеља

Није лако остати увек у току, имати добар и духовит сценарио, ликове који имају добре односе и да трајете 10 година.

Али Пријатељима је успело, чак и без ајкула које падају са неба (алузија на филмски серијал Шаркнадо).

Обожаваоци америчког ситкома често кажу у полушали да свака сцена из живота може да се повеже са неком сценом из Пријатеља.

Иако су неке сцене из нових епизода „млаке", ово је на крају отмен и пријатан специјал који неће разочарати обожаваоце.

Многи који годинама воле серију желели су да се настави са звездама које репризирају улоге у новим епизодама или на филму.

Али можете да погодите како су глумци реаговали када их је Корден питао да ли размишљају о томе.

„Не, жао ми је, али нисам",

„Једном сам чула Марту (сценаристкиња) и Дејвида како причају, и морам да се сложим, да су серију завршили на леп начин.

„Поново би морали да замрсе све како би направили причу. А ја не желим да се било коме срећан крај поквари.

„Такође, у мојим годинама да будем чудна? Престаните. Морамо да одрастемо".

Амин за то.

