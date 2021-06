Музика: Зашто је „Бели албум“ највећа плоча Битлса

Пре 1 сата

„Велелепна вила"

„Дивљи, усковитлани дух"

Џон Ленон је био толико сучељен поводом пролећног таласа протеста да је сав улог ставио на „Revolution 1" („Don't you know that you can count me out… in"), а његов недокучиви штокхаузеновски колаж семплова „Revolution 9" сакривао је више него што је откривао.