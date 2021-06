Меријен Фејтфул, поезија и рокенрол: Она хода у лепоти

11 јун 2021

Није метафора рећи да је она прошла трновит пут од анђеоског девојчурка који пева As Tears Go By , Џегерове девојке и музе, до очврсле рок хероине и даље активне у осмој деценији живота.

Лутка која пева, госпођица Икс и пали анђео

„Ендру је питао мог супруга Џона да ли умем да певам, причали су о мени као да нисам ту," изјавила је у једном интервјуу кад су је питали како је настала песма As Tears Go By .

„Највише од свега волим кад Маријен пева стих: „I'm looking at the river, but I'm thinking of the sea" песме In Germany, Before the War, јер увек морамо да мислимо на нешто веће од нас кад слушамо њен глас."