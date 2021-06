Књижевност и награда Букер: Давид Диоп постао први добитник из Француске

Диоп је награђен за свој други роман, под насловом (At Night All Blood is Black („Сва је крв ноћу црна") који до сада није превођен на српски језик (превод наслова је редакцијски).