Музика: Јахач олује - 50 година од смрти Џима Морисона

Пре 59 минута

Педесет година од његове смрти, прича о Џиму Морисону није изгубила ништа од своје фасцинантности - а његова репутација данас је чак и већа него што је била у златним данима његове групе The Doors.

Идеја за оснивање групе јавила се Морисону, рођеном на Флориди 1943. године, још док је студирао филм на Универзитету у Калифорнији раних шездесетих прошлог века.

Отпевао је рудиментарну композицију пријатељу са колеџа, клавијатуристи Реју Манзареку, који је био довољно импресиониран да га позове да се придружи бенду Rick and the Ravens.

Група је увежбала пет-шест Морисонових композиција - отуђивши двојицу музичара, који су отишли - и започела резидентне наступе на Сансет Стрипу у Лос Анђелесу под именом The Doors.

Морисон је, карактеристично, име нашао у сведочанству Олдоса Хакслија о властитим искуствима са дрогом Врата перцепције.

Отпуштени

Потпис испод фотографије, Чланови групе The Doors

И сама музика групе била је јединствено искуство - варирала је од заразне „Light My Fire" до језиве и драматичне „The End".

The Doors су први пут пошли на турнеју по Европи 1968. године

Потоња је довела до тога да бенд добије отказ у клубу Whisky-A-Go-Go, али су ускоро успели да обезбеде уговор за плочу захваљујући добрим везама калифорнијског бенда Love, који их је препоручио Електра рекордсу.

Њихов први албум, објављен 1967. године, демонстрирао је изврсно музичко умеће клавијатуристе Манзарека и гитаристе Робија Кригера, док је Морисон развио јединствену вокалну персону - напола повучену, напола претећу, потпуно незаборавну.

Песма „Light My Fire" са албума постала је хит број 1 у САД-у, мада је само закачила британску листу.

Њихови следећи албуми, Strange Days и Waiting For The Sun, донели су нове америчке хитове и, са „Hello I love You", број 15 на британској листи.

Али комерцијални успех био је изразити мач са две оштрице за Морисона.

Под дејством

Бенд је почео да губи део кредибилитета на андерграунд рок сцени, што је могло да доведе до тога да певач осети потребу да се понаша скандалозније него што би иначе.

Пио је и упражњавао дроге у огромним количинама, и 1969. године је ухапшен због појављивања без одеће у јавности, непримереног понашања и јавне интоксикације после концерта у Динер Кију у Мајамију.

Иако су неке од тих оптужби касније повучене, скандал је отежао наступе бенда уживо још неко време.

Морисон је искористио кризу као подстрек за креативност и снимио један од најбољих албума бенда, Morrison Hotel 1970. године.

Књижевна каријера

Али Морисонова пажња била је усмерена негде другде.

Већ је објавио две збирке песама, Господари и Нова створења, и планирао је да започне књижевну каријеру једном кад испуни обавезе из уговора са Електром.

Његова последња плоча са The Doors, LA Woman, врло је вероватно била њихова најбоља, и садржала је још једну кључну нумеру, сабласну „Riders On The Storm".

Али сам Морисон налазио се у стрмоглавом физичком паду.

Побегавши у Париз док је бенд још радио продукцију на LA Woman, помињао је да ће потпуно напустити музику и постати писац - али је умро у кади - званично од срчаног удара - 3. јула 1971. године.

Само су његова супруга из ванбрачне заједнице Памела Курсон (која се касније убила) и анонимни доктор видели његовог тело, што је оставило простор да рокенрол машина за гласине створи легенду да је Морисон лажирао властиту смрт.

Сахрањен је на гробљу Пер Лашез у Паризу, где је његов гроб постао храм за читаве наредне генерације обожавалаца.

Сабласно

После Морисонове смрти, његове плоче никад више нису изашле из штампе, а његов утицај био је огроман на многе рок уметнике, као што су британски Echo and the Bunnymen, Simple Minds и The Stranglers.

И Холивуду је сабласна музика групе the Doors била и те како привлачна.

„The End" је упечатљиво искоришћен за уводну секвенцу у Апокалипси данас Френсиса Форда Кополе, док је Оливер Стоун 1991. године помогао да се зацементира Морисонова легенда филмском аутобиографијом Дорси са Валом Килмером у главној улози.

Прихватање главног тока које је толико узнемиравало Морисона коначно је стигло и, макар за сада, још није нестало.