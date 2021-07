Филм и Холивуд: Преминуо Ричард Донер - редитељ Супермена, Предсказања, Смртоносног оружја

Ричард Донер, холивудски режисер најпознатији по филмовима Супермен, Гуниси (The Goonies) и Смртоносног оружја, умро је у 91. години.

Његов први велики пробој у свет кинематографије био је 1976. године када је објављен филм Предсказање ( The Omen ), са Грегоријем Пеком у главној улози.

Касније је продуцирао филмове Free Willy и The Lost Boys .

Биуо је ангажован за антологијску серију Зона сумрака (The Twilight Zone) и шпијунски трилер The Man From Uncle.