Музика и ауторска права: Свађа међу Секс пистолсима - гитариста и бубњар против Џонија Ротена

Пре 35 минута

Каријера бенда била је кратка, али експлозивна и обележили су је велики хитови који се и данас слушају - Anarchy in the UK , God Save the Queen и Pretty Vacant .

'Непријатно'

О Пистолсима

Издали су само један албум, али убојитост песама Anarchy In The UK , God Save The Queen и Pretty Vacant постале су симбол друштвених и политичких превирања у Британији.

Follow us on Facebook, or on Twitter @BBCNewsEnts. If you have a story suggestion email entertainment.news@bbc.co.uk.