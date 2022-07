Филм и секс: „Роки хорор шоу“ - остварење које је спасило животе

Организовали су недељни „Зуми карантински хорор шоу", где су се учесници облачили у костиме и рекреирали читав филм преко Зума, организовали такмичење у плесу на „ Time Warp " у дневној соби, а слушала се и „ Don't-cha Touch-a, Touch-a Touch Me ", химна незадовољства због изолације коју пева а-капела квартет дрег краљица.

Поставка хита

Као тинејџерки, мој властити песмовник за Роки хорор био је Say It! The Rocky Horror Picture Show Audience Participation Album.