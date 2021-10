Музика и Битлси: Како је Џон Ленон претворен у мит

Пре 8 минута

Несхваћени светац

„Или устаје у четири ујутро да иде у риболов? Џон никад није престао да се жали што је морао да устаје у осам ујутро да би ишао на сесије за снимање Get Back , где је требало само да укључи гитару.

Спекулативне фикције о Ленону

Као и у случају Yesterday , ради се о причи типа „шта би било?", а овај пут централна идеја је да је Ленон напустио Битлсе 1962. зато што је желео да објави Love Me Do као њихов дебитантски сингл (као што су урадили у стварности), али су се они одлучили за неку другу нумеру.

Очигледније чињенична и најпознатији од свих прича о Ленону, јесте филм Сема Тејлора Вуда Nowhere Boy из 2009, који се бави његовим млађим животом и односом са мајком Џулијом и тетком Мими.

Ленон као измишљена личност

Џорџ Харисон је то урадио са All Those Years Ago 1981, а Макартни са Here Today годину дана касније.