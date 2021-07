Музика: „Компадре, недостајаћеш" - преминуо Дасти Хил, басиста чувене рок групе ZZ Top

Пре 1 сата

Трио ће издати 15 студијских и четири жива албума, са хит сингловима попут Gimme All Your Lovin' , Sleeping Bag , Viva Las Vegas .

Хил се појављивао и у неким филмовима попут Повратак у будућност - трећи део (Back to the Future Part III) и у Дедвуду (Deadwood), као и у анимираној телевизијској серији King of the Hill.