Жене, секс и култура: Како се вагине коначно ослобађају стида

Пре 3 минута

Култура страха

Она се заправо срела са „шилом на гиг" - резбаријом у камену фигуре голих жена са предимензионираном вулвом - што је реч која је позната обожаваоцима П.Џ. Харви због њене песме истог назива („Look at these, my child-bearing hips/Look at these, my ruby red ruby lips", пева она - и није први пут, а свакако ни последњи, да је нека поп песма искористила двозначност речи „усне"). Ове резбарије могу да се нађу у норманским црквама свуда по Европи и, иако њихова сврха није до краја најјаснија, могла би да има везе са промовисањем плодности, здравог порођаја или терањем зла.